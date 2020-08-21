Президент Молдовы сделал уточнения по поводу ситуации с коронавирусом в стране

COVID-19 в Молдове: глава государства рассказал, отменят ли обязательный карантинный режим при въезде в страну, и как организуют процесс обучения в школах республики с 1 сентября.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Власти Молдовы не могут вводить запреты и останавливать экономическую деятельность в условиях пандемии COVID-19. Об этом заявил президент республики Игорь Додон в пятницу в еженедельном выпуске программы "Президент отвечает".

"Коронавирус перевернул все планы не только в Молдове, но и в большинстве стран. Если проследить за статистикой того, что происходит во многих европейских государствах, то мы увидим рост числа зарегистрированных случаев. Почему? Потому что, как я уже упоминал ранее, были сняты ограничения, возобновлена экономическая деятельность. Мы решили разблокировать деятельность предпринимателей, потому что иначе мы бы попали в еще больший кризис", - сказал Додон.

Говоря о том, что будет дальше, глава государства отметил, что уже ясно, что коллективного иммунитета нет, поэтому важно соблюдать предписания врачей. "С другой стороны, конечно, все мы надеемся, что как можно скорее появится вакцина", - добавил президент.

Что будет с карантинным режимом для въезжающих в Молдову?

Додон сообщил, что в пятницу у него состоялся разговор с коллегами из кабмина по поводу ситуации с коронавирусом в стране.

"Знаю, что в ближайшее время будет принято решение относительно некоторых изменений, которые касаются самоизоляции. Возможно, для тех, кто приезжает из стран, не находящихся в "красной зоне", самоизоляция будет упразднена. Посмотрим, решение правительственной комиссии будет в ближайшие часы. Считаю, что было бы хорошо как можно скорее снять эту обязанность находиться в карантине", - подчеркнул глава республики.

Справляется ли правительство Кику?

Президент отдельно остановился на вопросе о том, справляется кабинет министров под руководством Иона Кику с пандемией и спровоцированным ею экономическим кризисом.

"Видел много критики со стороны оппозиции, которая говорит, что правительство не справляется. Если они считают, что могут справиться лучше, то пусть объединяются с Шором и Канду, отправляют в отставку кабмин и берут на себя ответственность. Но они не хотят этого делать. Потому что знают, что в этой ситуации они не справятся с этими вызовами лучше, чем правительство, которое сейчас есть, и специалисты, находящиеся во главе министерств", - отметил Додон.

Кику: эффекты пандемического кризиса ощущаются во всех секторах экономики>>>

Поэтому, как считает президент, необходимо сконцентрироваться на том, чтобы попытаться соблюдать все предписания врачей.

"Знаю, это сложно. Мы не можем вводить запреты и останавливать экономическую деятельность. Второе - надеемся, что молдавские граждане смогут использовать вакцину в самое ближайшее время. И третье - будем надеяться, что ситуация изменится к лучшему", - сказал он.

Откроют ли школы с 1 сентября, и могут ли их опять закрыть?

Глава государства прокомментировал и ситуацию в секторе образования. "Все понимаем, что больше не можем себе позволить держать школы и детсады закрытыми. Первый шаг – частные детсады с 17 августа открыты. С 1 сентября (было выбрано несколько сценариев) будут открыты школы", - сказал Додон.

По его словам, в большинстве школ решили, что учащиеся будут посещать занятия. Речь в основном идет о сельских школах, где учеников очень мало, а сами образовательные учреждения довольно просторные.

"В городах, в частности, в Кишиневе выбрано несколько сценариев. Получаю много сообщений, что это очень рискованно. И я с этим согласен. Но разве мы можем себе позволить еще полгода или год держать детей дома, в квартирах? Думаю, что нет. И думаю, что большинство родителей согласятся со мной... Мы понимаем риски. Решили выделить десятки миллионов леев, чтобы минимизировать эти риски", - подчеркнул президент.

Глава государства обратил внимание на то, что власти будут внимательно следить за развитием ситуации.

"Если будет необходимо, остановим занятия в отдельной школе или отдельном городе, или даже по всей стране. Если увидим, что ситуация ухудшается. Но 1 сентября надо начать", - заключил Додон.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться 15 июля, затем его продлили до 31 августа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova