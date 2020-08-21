Союз русских общин Приднестровья отметит день государственного флага РФ

По традиции к этому празднику в Приднестровье организуют мероприятия. Несмотря на пандемию, некоторые из них все-таки пройдут на открытом воздухе, но с соблюдением мер санитарной безопасности.

ТИРАСПОЛЬ, 21 мар - Sputnik. Ко Дню государственного флага Российской Федерации, 22 августа, Союз русских общин Приднестровья проводит несколько акций для российских соотечественников. Организуются они при поддержке Посольства РФ и Представительства Россотрудничества в РМ.

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Как рассказала корреспонденту Sputnik председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева, в связи с эпидемиологической ситуацией Союзу пришлось уйти в интернет и проводить онлайн-акции.

"И такой формат тоже очень интересен. Мы стали активнее в соцсетях и СМИ, больший упор делаем на работу с молодежными организациями. И продолжаем отмечать праздники, которые нам близки", - пояснила она.

Викторины, квесты, флэш-мобы

По ее словам, организаторы хотят растянуть большой российский флаг в центре города Тирасполя.

"И это послужит прекрасным фоном для всех, кто хотел бы иметь у себя фотографию с главным официальным символом России" - отметила Кохтарева.

На 22 августа в Тирасполе на базе молодежного центра запланированы блиц-викторина "Символы России" и презентация Молодежного медиацентра "Инфопост", в котором будут проводиться лекции, уроки, диспуты. Помощь в оборудовании центра оказало правительство города Москвы. 22 и 23 августа также пройдет флэш-моб с раздачей российских ленточек-триколоров и квест на знание символов России.

"День Государственного флага России чем-то похож на День России. Это повод вспомнить о главных символах страны, об ее истории. Да и сам праздник очень красивый", - резюмировала руководитель Союза.

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