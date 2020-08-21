Президент Додон рассказал о главном богатстве Молдовы - видео

В республике уделяется особое внимание патриотическому воспитанию граждан, с этой целью была запущена национальная кампания "Люблю Молдову".

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Мероприятия в рамках национальной социальной кампании "Люблю Молдову" пройдут как внутри страны, так и за ее пределами и будут приурочены к 29-й годовщине провозглашения независимости республики. Об этом в пятницу сообщил на своей персональной страничке в социальной сети Facebook глава государства Игорь Додон.

"Убежден, что самое большое богатство нашей страны - это люди. Они талантливы, трудолюбивы, гостеприимны и красивы, как внешне, так и духовно", - отметил президент.

Сегодня, по словам главы государства, в национальную кампанию включаются все больше представителей сферы искусства, артистов, художников, композиторов, исполнителей, которых объединяет общее чувство любви к родине и гордости за нее.

Кампания была запущена в 2011 году с целью продвижения национальных социальных и культурных ценностей, древних традиций молдавского народа, развития внутреннего туризма.

Десятки тысяч людей в течение 9 лет участвуют в этом проекте, который позволил открыть новые таланты, дал шанс молодым людям быть услышанными и оцененными по достоинству.

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