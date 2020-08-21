Интрига выборов президента Молдовы: когда станут известны имена кандидатов

По мнению главы государства, самое важное, чтобы президентские выборы в Молдове прошли в демократических условиях, свободно и без каких-либо ограничений за рубежом.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что решение о том, будет ли он баллотировать на пост главы государства, планируется принять в начале сентября. Об этом он сообщил в пятницу в еженедельном выпуске программы "Президент отвечает".

"Что касается моей кандидатуры. Уже говорил, что решение мы примем в начале сентября. В одном из выпусков "Президент отвечает" я скажу – да или нет... 25 августа начинается избирательный период. С 1 по 11 сентября – выдвижение кандидатов. Так что до 11 сентября будет ясно, кто и как баллотируется", - сказал Додон.

Надо ли переносить выборы?

Отдельно глава государства остановился на том, в каких условиях пройдут выборы президента.

"Остаюсь на позиции, которую объявил ранее: считаю, что на этом этапе нет причин говорить о переносе выборов. Еще раз повторю, что ни я, ни Партия социалистов не выступит с предложением отложить голосование. Если оппозиция возьмет на себя эту инициативу и аргументированно попросит перенести, мы обсудим. Но пусть решают в парламенте. Такие решения обсуждаются и принимаются в высшем законодательном органе Молдовы", - отметил президент.

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Додон обратил внимание, что некоторые политические игроки поторопились и уже дали старт президентской гонке.

"Кто-то проводит митинги в поддержку определенного кандидата и против меня. Уважаемые друзья, куда вы торопитесь? В первую очередь вы сами говорили, что во время пандемии нужно быть осторожными, а теперь выводите людей на улицы", - сказал президент.

По его мнению, самое важное, чтобы выборы прошли в демократических условиях, свободно и без каких-либо ограничений за рубежом.

"Уверяю, с моей стороны не будет никаких попыток ограничить право выбора или чье-то право быть избранным. В ближайшие недели и месяцы каждый, кто хочет и отвечает условиям, оговоренным в законодательстве, может баллотироваться", - подчеркнул Додон.

Избирательные участки за рубежом

Очень важный аспект, отметил президент, - то, как будет организован процесс голосования за пределами Молдовы. Как рассказал глава государства, этот вопрос он обсуждал и во время своего текущего визита в Москву. В частности, дискуссии шли о количестве избирательных участков, где их откроют, и как они будут работать в контексте коронавируса.

"Надеюсь, что участков будет не меньше, чем на последних президентских выборах. Более ста за рубежом. Думаю, это правильно. Нужно дать нашим гражданам, находящимся за границей, возможность проголосовать, избрать президента. И я поддержу открытие максимального числа избирательных участков за пределами страны", - сказал Додон.

Возможно ли в Молдове повторение минского сценария

Президент Молдовы считает, что в республике не такая же ситуация, как в Беларуси.

"Не думаю, что в Молдове дойдет до этого, и мы не должны допустить такого сценария", - сказал Додон.

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Победителем на президентских выборах в Молдове, по словам Додона, станет тот, кто получит голоса и заручится доверием большинства граждан страны. "А проигравший должен будет это признать и поздравить победителя", - добавил глава государства.

Согласно положениям календарной программы, избирательный период на президентских выборах начнется 25 августа этого года, а само голосование намечено на 1 ноября.

Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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