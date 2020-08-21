16:48 21 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
Очистные сооружения, архивное фото.

В примэрии Кишинева назвали возможные источники неприятного запаха в городе

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
114 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200821/31383725/primaria-chisinau-nazvali-vozmozhnye-istochniki-nepriyatnogo-zapakha-v-gorode.html

По предварительным данным столичных властей, причиной нестерпимого неприятного запаха в столице могли стать сбросы токсичных отходов в городскую канализацию рядом предприятий.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. В ночь с четверга на пятницу, когда жители города мучились от едкого запаха, идущего с очистных сооружений столицы, были взяты пробы сточных вод у 10 производственных компаний, сбрасывающих их в общественную канализацию. Именно эти жидкие отходы могли спровоцировать появление неприятного запаха в столице, сообщил на своей персональной страничке в социальной сети Facebook генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан.

В настоящее время члены созданной при столичной администрации комиссии отправятся еще на 10 предприятий для взятия проб.

"Официальные лица сообщили мне, что причиной неприятного запаха послужило увеличение концентрации сбросов в сточные воды, спровоцированных деятельностью производственных компаний, у которых нет индивидуальных установок для предварительной обработки", - уточнил Чебан.
Строительство.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Мэрия рассматривает возможность строительства закрытых очистных сооружений

Столичный градоначальник заявил, что ждет отчета созданной рабочей группы до субботы, а ответственные лица, виновные в произошедшем, будут освобождены от должности. Владельцев предприятий, где выявят нарушения, оштрафуют, если будет доказано, что запах в городе появился из-за их деятельности.

Генпримар также отметил, что муниципалитет приложил огромные усилия, чтобы решить проблему на очистной станции, и он лично не допустит, чтобы проблема вернулась, и люди страдали от невыносимого запаха.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мэрия рассматривает возможность строительства закрытых очистных сооружений
Работы на столичной очистной станции: борьба со зловонием продолжается
Работа продолжается: муниципальные власти проверяют очистные сооружения
На грани катастрофы - ситуация на очистных сооружениях и запах в Кишиневе
Теги:
источник, запах, вонь, очистные сооружения, Кишинев, пробы, анализы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка меда в Кишиневе
Ко дню пчеловода: в центре Кишинева проводится ярмарка меда
Памятник Освободителям Молдовы от фашизма - уникальная история
Памятник "Освободителям Молдовы" от фашизма - уникальная история
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться