В примэрии Кишинева назвали возможные источники неприятного запаха в городе

По предварительным данным столичных властей, причиной нестерпимого неприятного запаха в столице могли стать сбросы токсичных отходов в городскую канализацию рядом предприятий.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. В ночь с четверга на пятницу, когда жители города мучились от едкого запаха, идущего с очистных сооружений столицы, были взяты пробы сточных вод у 10 производственных компаний, сбрасывающих их в общественную канализацию. Именно эти жидкие отходы могли спровоцировать появление неприятного запаха в столице, сообщил на своей персональной страничке в социальной сети Facebook генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан.

В настоящее время члены созданной при столичной администрации комиссии отправятся еще на 10 предприятий для взятия проб.

"Официальные лица сообщили мне, что причиной неприятного запаха послужило увеличение концентрации сбросов в сточные воды, спровоцированных деятельностью производственных компаний, у которых нет индивидуальных установок для предварительной обработки", - уточнил Чебан. © Sputnik / Евгений Одиноков Мэрия рассматривает возможность строительства закрытых очистных сооружений

Столичный градоначальник заявил, что ждет отчета созданной рабочей группы до субботы, а ответственные лица, виновные в произошедшем, будут освобождены от должности. Владельцев предприятий, где выявят нарушения, оштрафуют, если будет доказано, что запах в городе появился из-за их деятельности.

Генпримар также отметил, что муниципалитет приложил огромные усилия, чтобы решить проблему на очистной станции, и он лично не допустит, чтобы проблема вернулась, и люди страдали от невыносимого запаха.

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