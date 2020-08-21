Аграрий из Гагаузии: почему из Молдовы не вышло Израиля

Нынешний год стал катастрофическим для сельского хозяйства Молдовы: производители не помнят такой сильной засухи. Особенно пострадал в этом отношении южный регион. Sputnik пообщался с аграрием из Комрата, который потерял практически 100% своего урожая.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Иван Георгиевич Мардарь, бывший депутат Народного собрания Гагаузии, работает в аграрном секторе с 1996 года. В его хозяйстве – 1200 гектаров угодий с пшеницей, ячменем, кукурузой и подсолнечником, а также сливовые сады. В этом сезоне все сгорело – в буквальном смысле слова. Включая и миллионы леев, вложенных в землю.

В интервью для Sputnik Молдова аграрий из Комрата подтвердил, что нынешний сезон стал худшим за всю историю его сельхоздеятельности, и даже 90-летние старики не помнят такого года.

"Урожая просто нет"

"Осенью в поселке Буджак мы засеяли 550 гектаров земли культурами первой группы (пшеница, ячмень). Были очень красивые всходы: пшеница стелилась, как зеленый ковер, сердце радовалось. Но уже в феврале ситуация кардинально изменилась: зима была бесснежной, и в начале марта пшеница начала высыхать, не пустила даже колоса", – рассказал Иван Георгиевич.

Чтобы спасти ситуацию, аграрии начали спешно принимать меры: передисковали поля и повторно засеяли земли кукурузой и подсолнечником. Но одной июньской ночью в Комрате прошел сильный ливень, было наводнение, несколько домов затопило. Земля осталась сухой, не успев впитать влагу, а вода ушла, смыв за собой добрую часть посевов.

© Photo : Личный архив / Иван Мардарь Для сравнения: майские всходы пшеницы в Кантемирском районе, где были дожди, и высохшая пшеница вблизи Комрата

"Мы засеяли 120 гектаров кукурузой: она взошла, выросла до 2 метров и начала сохнуть – влага закончилась. В то время, когда должно было быть цветение и опыление, ударила жара 30-35 градусов, и она сгорела, не пустила даже початка. Сейчас мы начали убирать подсолнечник, собираем примерно 400 килограммов с гектара, но он мелкий и грязный, после чистки останется примерно 300 килограммов с гектара. Это значит, что мы не покроем даже цену семян", – поделился аграрий.

© Photo : Личный архив / Иван Мардарь Урожай подсолнечника

Не лучше обстоят дела и с фруктами: в хозяйстве Ивана Георгиевича есть сливовые сады, которые тоже сильно пострадали в результате погодных аномалий.

"Один ранний сорт замерз весной, другой погиб из-за засухи. Мы пытались его спасти: поливали, возили туда тысячу тонн воды, больше не было. Здесь у нас, на юге, водные ресурсы – большой дефицит, есть ограничения на выкачку воды. И сейчас урожай таков, что мы ничего не можем продать: слива очень мелкая, годится только на промышленную переработку, а это значит, что ее нужно отдать за копейки – 2 лея за килограмм. Половину выручки мы должны отдать людям за уборку, и с чем мы останемся?", – рассказал собеседник.

Слива в этом году мелкая и сухая © Photo : Личный архив / Ирина Бессараб

Фрукты, пострадавшие от града © Photo : Личный архив / Ирина Бессараб

Слива этого года годится только для промышленной переработки © Photo : Личный архив / Ирина Бессараб 1 / 3 © Photo : Личный архив / Ирина Бессараб Слива в этом году мелкая и сухая

Денег нет, но вы держитесь

По словам сельхозпроизводителя, сейчас у него нет ни денег, ни семенного материала, чтобы продолжить работу и провести осенний сев для урожая будущего года.

© Photo : Личный архив / Иван Мардарь Иван Мардарь на своем поле с высохшей пшеницей

"Сеять нечего, сейчас мы ищем финансы, чтобы купить семена. Зато у нас есть кредиты и долги по налогам – около 200 тысяч долга только по налогу на прибыль за прошлый год. Но мало было одной беды с неурожаем, случилась еще и вторая: сгорел двигатель на одном из комбайнов, а на ремонт нужно около 160 тысяч леев. У нас оставалось на счету 120 тысяч леев, и мы обратились в налоговую службу, чтобы нам дали отсрочку, только не забирайте то, что осталось, у нас есть проблемы. Поговорили и через 15 минут деньги сняли со счета. Вот так нас поддерживают", – поделился Иван Георгиевич.

Не лучше обстоит ситуация и с банковским кредитом: несмотря на то, что Мардарь – давний клиент банка и в течение многих лет исправно выплачивал проценты по задолженностям, сейчас, когда наступила беда, их отказались поддержать.

"Пятого августа мы должны были рассчитаться по процентам – заплатить около 88 тысяч леев. Мы обратились в банк с заявлением: дайте отсрочку на 20 дней, мы уберем подсолнечник, выручим деньги с продажи и заплатим. Руководство банка вроде бы согласилось, у нас оставалось около 40 тысяч леев на счету, а утром их забрали. Я говорил с управляющим, объяснил ситуацию: мы вложили около 10 миллионов в этом сезоне, все деньги в земле, и все погорело. На словах все согласны, но от своего не откажутся", – пояснил собеседник.

Иван Георгиевич добавил, что работал с этим банком больше 10 лет. "Мы выплатили им кучу процентов, они получили от нас много прибыли, и в самый тяжелый момент просто забрали все, что есть. Больше с ними работать не будем. Получается, нас просто душат. В ситуации нулевого урожая мы должны вернуть до конца года почти два миллиона леев кредитов", – сказал он.

© Photo : Личный архив / Иван Мардарь Кукуруза в Леовском районе, где были дожди, и высохшая кукуруза в Гагаузии

Почему не поливают?

На вопрос, почему в условиях частой засухи сельхозпроизводители не орошают земли сами, Иван Мардарь ответил, что аграриям это не под силу – очень дорого, а государство практически не занимается этой проблемой.

"В 80-е годы для южного региона Молдовы придумали проект: собирались качать воду из Дуная и поливать наши поля, но оказалось, что вода соленая, и инициативу забросили. И сейчас, за почти 30 лет независимости не решили проблему с ирригацией", – рассказал он.

По мнению Ивана Георгиевича, причина подобной ситуации – человеческий фактор.

"У нас же есть две крупные реки, могли бы пустить воду с Прута, построить в низинах небольшие водохранилища. Это должен быть государственный проект и этим необходимо заниматься. Я был в Израиле: там везде капельное орошение. На юге – пустыня, верблюды ходят, а рядом, в песках, абрикосовые и персиковые сады, виноградники, цветущие оазисы. Мы же до сих пор страдаем, и это при том, что один из трех лет в Молдове стабильно засушливый", – пояснил собеседник.

© Photo : Уборка высохшей кукурузы: она пойдет на корм лошадям и овцам

По его словам, государство должно выработать комплексную стратегию защиты лесных ресурсов, которые влияют на микроклимат и, соответственно, урожай.

"У нас полно земли, а склоны не обрабатываются. Леса нещадно вырубают и не сажают ничего нового. Если государство не может этим заниматься, отдайте земли в частные руки. Например, я сейчас в Буджаке: в 2014 году примэрия (мэрия) села передала агентству "Молдсильва" 85 гектаров земли под посадку леса. Они в прошлом году все вспахали и забросили, ничего не сделали за 6 лет. Я попросил: лучше дайте мне эту землю в аренду на 50 лет, я сам посажу. Леса притягивают дожди, если не через пять, то через десять лет был бы эффект и поменялась бы ситуация. Но никто не хочет думать о будущем", – подчеркнул аграрий.

© Photo : Личный архив / Иван Мардарь Слива после заморозков в апреле

Можно ли застраховать сельхозриски?

Иван Мардарь рассказал, что он рассматривал опцию страхования урожая, но уже один раз обжегся и больше не хочет связываться с местными страховыми компаниями.

"В 2012 году мы застраховали одно поле. В тот сезон как раз была засуха, и в теории страховщик должен был выплатить нам компенсацию. Но этого не произошло: то, что мы заплатили по полису, то нам и вернули, ни копейкой больше. Мы даже спорить не хотели: у них такие юристы зубастые, что мы не смогли бы ничего доказать", – сказал аграрий.

Через 2-3 года компанию поймали на мошенничестве: на бумаге указали, что заплатили людям компенсацию, а на самом деле присвоили деньги себе.

"После этого случая желание страховаться пропало: порядка в этой сфере нет, страховые компании являются частными, и никто, по сути, их не контролирует", – отметил собеседник.

© Photo : Личный архив / Иван Мардарь Уборка высохшей кукурузы: она пойдет на корм лошадям и овцам

Спасительный круг

Выводы неутешительны: для того, чтобы провести осенний сев и продолжить работать, аграриям нужна помощь государства. По словам Ивана Георгиевича, размер компенсаций, который утвердило правительство, не покроет фактических затрат.

"Для того чтобы вырастить пшеницу, нужно потратить 7-8 тысяч леев на гектар. Из них 20-25%, то есть 3 тысячи леев, – только налоги: НДС, акцизы, таможенные сборы. Мы их уже оплатили в этом году и ничего не получили. Верните мне эти 3 тысячи, которые я заплатил государству, и я заново начну. Вот это была бы помощь", – подчеркнул Мардарь.

Сельхозпроизводитель против акций протеста, он – за мирное решение вопроса. Но для этого должен быть диалог и желание идти навстречу друг другу.

"Не нужно допускать митингов, просто власти должны собрать всех и объяснить: мы вас поддержим и поможем, вы главное продолжайте. Налоги каждый год повышают: раньше мы платили 7% НДС, сейчас – 12%. Каждый год оплачиваем в казну около 2-3 миллиона леев налогов, свои обязательства выполняем. И сейчас, когда тяжело, нам нужно помочь, а дальше мы бы уже сами работали. Ведь сельское хозяйство держит наше государство. Это – наша земля, которая нас кормит", – заключил Иван Георгиевич.

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© Photo : Личный архив / Иван Мардарь Неурожай кукурузы

Напомним, что в Молдове прошли протесты аграриев: на фоне сильной засухи и неурожая они требовали поддержки у государства. После многочисленных дискуссий кабмин Молдовы принял решение увеличить Фонд субсидирования сельского хозяйства до 300 миллионов леев.

Протестующие настаивали на компенсации в размере трех тысяч леев за каждый пострадавший гектар, засеянный пшеницей. В результате правительство подняло размер компенсации за данную культуру с 1050 до 1500 леев. Правом на выплаты обладают те сельхозпроизводители, которые потеряли более 60 процентов от объема урожая – таковых в этом году в Молдове почти три тысячи.

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