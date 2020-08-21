Взятка с неизлечимо больного за проведение операции: сколько требовал врач

Медик из Института онкологии проходит по делу о пассивной коррупции. В в Антикоррупционном центре рассказали, что ему грозит за взятку.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Хирург столичного Института онкологии задержан по подозрению в коррупции. Как сообщили в Национальном антикоррупционном центре, пациентка, которая страдает неизлечимой болезнью, пожаловалась, что ей предстоит операция в отделении гинекологии, а за услуги задействованного для этого персонала, ей нужно было заплатить 8000 леев (480 долларов по текущему курсу Нацбанка).

По словам женщины, хирург позвал ее в кабинет и сказал, что всю команду, которая будет ассистировать ему на операции, надо "отблагодарить". Деньги должны были быть переданы после хирургического вмешательства. Однако за несколько дней до операции врач снова пригласил эту пациентку в кабинет и попросил, чтобы она передала первую тысячу до, а остальные семь после операции.

В итоге женщина обратилась в Антикоррупционный центр.

"По данным фактам возбуждено уголовное дело. Обе суммы передавались под контролем сотрудников НАЦ. Действия были задокументированы на аудио и видео. Сегодня по итогам обысков, проведенных в кабинете медика, он был задержан на 72 часа и помещен в изолятор Антикоррупционного центра", - добавили в структуре.

Хирург проходит по делу о пассивной коррупции. Он рискует получить тюремный срок до 10 лет, штраф и лишиться права занимать определенные должности в течение некоторого времени.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova