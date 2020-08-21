Четыре раза под аппарат ИВЛ: Думбрэвяну о судьбе беременной с COVID-19

Жительнице Молдовы пришлось пережить настоящий кошмар: диагноз COVID-19 во время беременности, затем кесарево сечение под аппаратом ИВЛ и долгие недели выздоровления и восстановления.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну поделилась историей жительницы Молдовы, которая заразилась коронавирусом во время беременности.

По словам министра, у пациентки по имени Наталья развилась тяжелая форма COVID-19 и ей пришлось бороться за жизнь свою жизнь и своего ребенка. Сейчас оба в порядке, Наталья будет выписана в ближайшее время.

"В первые дни декретного отпуска Наталья заразилась COVID-19 в тяжелой форме, и ее срочно госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу имени Тимофея Мошняги. Наталья находится в больнице уже 5 недель, все это время ей приходится бороться за каждый вдох", - отметила министр.

По рассказу Думбрэвяну, состояние женщины постоянно менялось и медикам пришлось четыре раза подключать ее к аппарату ИВЛ. В первом случае это было необходимо во время проведения кесарева сечения.

"Врачи сделали почти невозможное, чтобы спасти мальчика, который родился преждевременно, в 31 неделю. Никита совершенно здоров и госпитализирован в Институт матери и ребенка, он весит 2 килограмма и 450 граммов, и вскоре маленького героя выпишут домой", - подчеркнула глава Минздрава.

Думбрэвяну добавила, что коронавирус помешал пациентке в полной мере ощутить радость материнства, так как она не смогла сразу после родов взять ребенка на руки, но теперь этого момента осталось ждать недолго.

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Как пояснила министр, Наталья сумела справиться с инфекцией, поразивший ее организм, но после болезни ей потребуется еще период реабилитации.

Говоря об этом излечении, Думбрэвяну рассказала, что пообщалась пациенткой, та в свою очередь назвала врачей своими ангелами-хранителями.

Министр также выразила благодарность медикам за приложенные усилия к спасению и излечению этой женщины, и которые ежедневно борются с инфекцией на протяжении семи месяцев.

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