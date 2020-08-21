Экологи: почему Молдова может превратиться в пустыню

Гидрологическая засуха, которая длится в Молдове более полугода, привела к потере большей части урожая зерновых, корреспондент Sputnik выяснял: связано ли это с изменением климата.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Засуха в Молдове - явление не только спровоцированное отсутствием осадков, но и рядом других факторов - в частности, малой лесистостью территорий страны. По официальным данным, зеленые насаждения занимают 13 процентов территории республики, по утверждениям ряда экологов - лишь 8-9 процентов.

Фактическое отсутствие достаточного числа лесов в стране со временем может привести к тому, что плодородные молдавские почвы начнут окончательно высыхать. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эколог Габриел Мэрджиняну.

"Мы приближаемся к такому сценарию развития событий очень быстрыми темпами. План озеленения территорий Молдовы есть, но он в большей степени существует только на бумаге, а в реальности выполняются лишь некоторые, незначительные его положения. В цифрах - от силы 10 процентов выполняется", - рассказал эколог. © AFP 2020 / KAREN BLEIER Есть ли шансы, что Всемирный банк поможет Молдове в связи с засухой

По словам собеседника, подвижки в процессе озеленения территории страны есть. В нижнем течении Днестра при помощи австрийских партнеров Молдовы были высажены 100 гектаров молодых деревьев, но этого недостаточно в масштабах всей республики.

Усугубляет ситуацию с засухой в республике фактическое отсутствие лесополос по периметру полей, где выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник и другие зерновые. Редко, где эти зеленые защитные линии остались, а те, которые были еще с советских времен, крестьяне спилили на дрова в 90-х годах прошлого столетия, когда в стране бушевал мощный экономический кризис и людям попросту не за что было покупать топливо для обогрева своих домов.

Недостаток лесополос вблизи полей ведет к тому, что плодородный слой почвы выдувает ветром на сотни километров, а молдавская земля становится с каждым годом менее плодородной.

"Сегодня закладка новых лесонасаждений проходит в стране хаотично в рамках дней озеленения республики в конце марта и начале октября. Бывали случаи, когда молодые деревья высаживали там же, где и год ранее. Нет стратегического видения озеленения страны, в целом", - отметил Мэрджиняну. © Sputnik / Виталий Тимкив Засуха: три пожарных расчета боролись с огнем в Кагульском районе

По мнению другого эксперта, эколога ИльиТромбицкого, отсутствие лесополос вблизи сельскохозяйственных угодий приводит к плачевным показателям по урожайности зерновых культур. Как результат - появляется больше вредителей, в зимнее время на таких полях не задерживается и снежный покров, особенно на возвышенностях, который сдувает ветром.

"В таких условиях у аграриев из Молдовы остается один метод для улучшения ситуации - заняться консервативным земледелием. То есть - применять минимальную распашку земли. Да, нашим аграриям, воспитанным на советских методах ведения полевых работ, будет сложно привыкнуть к такому методу. Но он - эффективен, поскольку в почве даже в засушливый период удается сохранить гораздо больше влаги", - уточнил собеседник.

Сегодня, уверен Тромбицкий, правительство республики должно разработать долгосрочную программу по адаптации сельского хозяйства в условиях изменения климата. Эффективность таких мер будет видна не сразу, но при четком соблюдении всех рекомендаций, удастся минимизировать пагубные последствия засушливого лета.

"Если такие практики внедряться не будут, страну ждет опустынивание почв. В соседней Румынии, к примеру, многие участки уже превратились в пустыню. Нас это тоже ждет и очень скоро. Происходит падение содержания гумуса в почве, она со временем теряет структуру, тем более - при глубокой вспашке", - сказал Тромбицкий.

Такие печальные прогнозы для молдавских черноземных почв эксперты давали еще 15 лет назад, однако серьезных мер по спасению плодородных земель на уровне всей страны сделано не было. Этот фактор усугубил положение аграриев в нынешнем году, когда весь сезон прошел в условиях небывалой гидрологической засухи. В последний раз такие метеоусловия господствовали в республике в 1947 году, когда в стране был настоящий голод из-за неурожая по большинству культур.

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