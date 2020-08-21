19:40 21 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
Молдова впервые проведет клинические исследования лекарств от COVID-19

Данные Минздрава: в стране подтвердили 547 новых случаев COVID-19

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
25601
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200821/31386846/dannye-minzdrava-v-strane-podtverdili-novykh-sluchaya-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 32 484.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 547 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в пятницу.

Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Архивное фото
United States Mission Geneva
ВОЗ: коронавирус не имеет сезонного характера, это "одна большая волна"

По данным ведомства, из числа новых случаев в шести эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну. Коронавирус "завезли" из Хорватии, Франции, Дубая, Германии, Италии и Турции.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 32 484.

За минувшие 24 часа проведен 2 761 тест, при этом первичных 2 232.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 26 медработников: 8 врачей, 17 медсестер и одного сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 534 пациента (из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 262 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 22 673 человека.

Зафиксированы еще восемь летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 929.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Коронавирусом болели еще в 2012 году: новая гипотеза ученых
Первая в мире: как создавалась российская вакцина от коронавируса
Иммунолог: как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка меда в Кишиневе
Ко дню пчеловода: в центре Кишинева проводится ярмарка меда
Памятник Освободителям Молдовы от фашизма - уникальная история
Памятник "Освободителям Молдовы" от фашизма - уникальная история
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться