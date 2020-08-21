Данные Минздрава: в стране подтвердили 547 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 547 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в пятницу.

По данным ведомства, из числа новых случаев в шести эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну. Коронавирус "завезли" из Хорватии, Франции, Дубая, Германии, Италии и Турции.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 32 484.

За минувшие 24 часа проведен 2 761 тест, при этом первичных 2 232.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 26 медработников: 8 врачей, 17 медсестер и одного сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 534 пациента (из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 262 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 22 673 человека.

Зафиксированы еще восемь летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 929.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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