Помощь для молдавского здравоохранения: в страну поступили стерилизаторы

Молдавская система здравоохранения получила в пользование важное оборудование, с помощью которого можно проводить обеззараживание и стерилизацию лабораторного оборудования и инструментов.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Национальное агентство здравоохранения получило в свое распоряжение 13 автоклавов (стерилизаторов). Оборудование, предназначенное для соблюдения правил биобезопасности при обращении с инфекционными отходами, поступило ведомству в пятницу. Это трезультат совместной деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и USAID в рамках гуманитарной медицинской помощи в условиях пандемии COVID-19.

Стоимость партии из 13 стерилизаторов составляет 116870 долларов США. Оборудование соответствует современным требованиям по защите окружающей среды, а также безопасности персонала на рабочем месте.

Как отметил директор Национального агентства общественного здравоохранения Николае Фуртунэ, "оснащение автоклавами существенно повысит безопасность и эффективность деятельности всех лабораторий в рамках НАОЗ".

Автоклав служит для дезактивации или стерилизации в лабораториях. С помощью пара под высоким давлением и определенных температурных условий устройство стерилизует расходные материалы и лабораторные контейнеры, а также обеззараживает загрязненные или потенциально загрязненные отходы. Наличие такого оборудования особенно важно в условиях пандемии коронавируса.

"Автоклавы, которые прибыли в страну при содействии USAID, помогут гарантировать соблюдение условий безопасности для лабораторных работников, соблюдение требований биозащиты и высокую производительность в лабораториях страны", - отметил представитель ВОЗ в Республике Молдова Игорь Поканевич.

Совместные действия ВОЗ и USAID в Молдове сосредоточены на нескольких важных задачах, в том числе профилактике различных инфекций и борьбе с ними, взаимодействии в ситуациях риска и проведении лабораторных исследований. Всемирная организация здравоохранения помогает Минздраву нашей страны в координации и мониторинге ответных мер на COVID-19, разработке руководств, технических рекомендаций в сфере эпидемиологического надзора.

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