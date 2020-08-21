Протестующие аграрии отправились домой, но обещали вернуться

Сельхозпроизводители из южных регионов Молдовы, которые провели ряд протестов в Кишиневе, заявили, что возвращаются в родные населенные пункты, где их ждут неотложные работы на полях. Вместе с тем они сообщили, что планируют возобновить митинги в ближайшем будущем.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Аграрии, протестовавшие в молдавской столице в течение последней недели, временно прекращают манифестации. Однако фермеры пообещали, что могут вернуться в том случае, если их проблемы не будут решены.

"Мы уходим с протестов, но не окончательно: дома нас ждут сезонные сельхозработы. Мы встретились с профильными ассоциациями – решили создать аграрную конфедерацию. Также сформировали рабочую группу, которая будет до 21 сентября вести переговоры с властями на предмет всех выдвинутых требований. Если они не будут удовлетворены, мы обещаем вернуться на улицы, и в этот раз нас будет в 50 раз больше", – заявил для Sputnik Молдова аграрий Андрей Меленти.

Сельхозпроизводители просят у государства компенсации в размере трех тысяч леев за каждый пострадавший от засухи гектар, засеянный зерновыми культурами.

Другое требование – объявление чрезвычайного положения в центральном и южном регионах Молдовы. Аграрии настаивают на выдаче им сертификатов, подтверждающих форсмажорные обстоятельства для возможности реэшелонирования долгов по кредитам.

Также фермеры просят утвердить новый регламент с возможностью восстановления НДС, накопленного за годы, чтобы покрыть долги. Кроме того, они требуют освободить их от уплаты налогов на зарплату и землю и представить "налоговые каникулы" на первые шесть месяцев 2021 года.

На днях правительство утвердило размер компенсаций для различных типов сельхозкультур. Правом на выплаты обладают те аграрии, которые потеряли более 60 процентов от объема урожая.

Так, на каждый гектар повторно засеянных земель будет выделена сумма в размере 1620 леев, угодий с озимой пшеницей – 1500 леев за гектар, озимым ячменем – 1530 леев, озимым рапсом – 2100 леев, орехами, клубникой, плодовыми деревьями и кустарниками – 3800 леев, виноградом – 3000 леев, овощами в открытом грунте – 2000 леев, горохом – 1100 леев за гектар.

Между тем, ряд требований аграриев по-прежнему остаются невыполненными.

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