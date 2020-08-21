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Punctul comun de trecere a frontierei de stat Palanca

Для кого отменят двухнедельный обязательный карантин: заявление Кику

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200821/31388855/dlya-kogo-otmenyat-dvukhnedelnyy-obyazatelnyy-karantin.html

С начала осени молдавские власти вводят небольшие послабления, для граждан, возвращающихся из-за рубежа. Но эти послабления будут актуальны не для всех.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Граждане Молдовы, возвращающиеся из стран, входящих в "зеленые зоны", не будут придерживаться режима самоизоляции в течение 14 дней. Решение приняла в пятницу Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Об этом сообщил премьер Ион Кику.

"Есть список стран, который будут обновлять каждую неделю, исходя из пандемической ситуации. Его будет подготавливать министерство здравоохранения, труда и социальной защиты", -  заявил Кику.

По его словам, список намерены пересматривать на основе данных о новых случаях заражений на 100 тысяч жителей. 

Пункт пропуска на украинской границе
© Sputnik / Александр Полегенько
Какие методы используют граждане Молдовы, чтобы избежать карантина

Граждане, прибывшие из стран в этом списке, смогут не соблюдать 14-дневный карантин. Другие, кто посещал страны из "красной зоны", также должны будут самоизолироваться по прибытию в Молдову. 

"Что касается транзита разных стран, прежде чем попасть в нашу республику. Многие вынуждены пересекать и страны из "красной зоны". Тут мы призываем к максимальной ответственности наших граждан, в этом случае надо соблюдать карантин", - объяснил премьер. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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