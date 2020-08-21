Кику: с 1 сентября могут открыться не все учебные заведения

Премьер-министр рассказал, как начнется образовательный процесс в Молдове и какую помощь намерено выделить государство.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Первого сентября учебные заведения Молдовы откроют свои двери для учащихся. Но не все. Такое решение приняла в пятницу Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику в пятницу.

"Принято решение, что с 1 сентября в стране возобновится образовательный процесс на основе строгих правил, разработанных ранее. Школы и детские сады смогут открыться только после соблюдения всех инструкций. Но нет гарантий, что все эти заведения смогут открыться, если они будут не готовы", - отметил Кику.

Он добавил, что в этом году первое сентября для школьников будет не таким, как прежде.

"Проведение торжественных мероприятий на первое сентября запрещено, как для первоклассников, так и для выпускников. Запрещено проводить их даже до 50 человек", - подчеркнул глава правительства.

Что будет в университетах

Премьер уточнил, что учеба для студентов может начаться позднее 1 сентября.

"Предлагаем, чтобы в вузах процесс обучения начался немного позже. Министр образования в ближайшие дни проведет беседу с ректорами университетов", - заявил Кику.

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По слова главы кабмина, ситуация с пандемией в республике по-прежнему остается тревожной, об этом свидетельствуют последние данные Минздрава.

Средства из бюджета

"На этой неделе у нас зарегистрировали новые антирекорды, более 600 случаев за сутки. После беседы с представителями Всемирной организации здравоохранения, мы понимаем, что эта пандемия еще будет в нашей жизни некоторое время, поэтому нам нужно приспособить свою социальную, экономическую и другую деятельность", - пояснил Кику.

Как рассказал Кику, в преддверии начала учебного года власти решили выделить финансовую помощь учебным заведениям страны, чтобы обеспечить безопасность учащихся и преподавателей.

Всего, по данным премьера, будет выделен 31 миллион леев на дезинфектанты и защитную экипировку, еще 105 миллионов леев направят на дополнительные траты для персонала, поскольку будет необходимость проводить дополнительные занятия.

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