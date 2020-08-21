22:10 21 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
Школы закрыли на карантин из-за ОРВИ

Кику: с 1 сентября могут открыться не все учебные заведения

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
Получить короткую ссылку
193 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200821/31389886/chicu-s-1-sentyabrya-mogut-otkrytsya-ne-vse-uchebnye-zavedeniya.html

Премьер-министр рассказал, как начнется образовательный процесс в Молдове и какую помощь намерено выделить государство.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Первого сентября учебные заведения Молдовы откроют свои двери для учащихся. Но не все. Такое решение приняла в пятницу Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику в пятницу. 

Школы закрыли на карантин из-за ОРВИ
© Sputnik / Павел Лисицын
Глава Минобразования Молдовы разъяснил, как будут работать школы с 1 сентября

"Принято решение, что с 1 сентября в стране возобновится образовательный процесс на основе строгих правил, разработанных ранее. Школы и детские сады смогут открыться только после соблюдения всех инструкций. Но нет гарантий, что все эти заведения смогут открыться, если они будут не готовы", - отметил Кику.

Он добавил, что в этом году первое сентября для школьников будет не таким, как прежде.

"Проведение торжественных мероприятий на первое сентября запрещено, как для первоклассников, так и для выпускников. Запрещено проводить их даже до 50 человек", - подчеркнул глава правительства.

Что будет в университетах

Премьер уточнил, что учеба для студентов может начаться позднее 1 сентября. 

"Предлагаем, чтобы в вузах процесс обучения начался немного позже. Министр образования в ближайшие дни проведет беседу с ректорами университетов", - заявил Кику. 

Сколько детей отправится на учебу в школы Кишинева 1 сентября>>>

По слова главы кабмина, ситуация с пандемией в республике по-прежнему остается тревожной, об этом свидетельствуют последние данные Минздрава.

Как молдавские школы готовятся к новому учебному году
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Как молдавские школы готовятся к новому учебному году - видео
"На этой неделе у нас зарегистрировали новые антирекорды, более 600 случаев за сутки. После беседы с представителями Всемирной организации здравоохранения, мы понимаем, что эта пандемия еще будет в нашей жизни некоторое время, поэтому нам нужно приспособить свою социальную, экономическую и другую деятельность", - пояснил Кику.

Средства из бюджета

Как рассказал Кику, в преддверии начала учебного года власти решили выделить финансовую помощь учебным заведениям страны, чтобы обеспечить безопасность учащихся и преподавателей.

Всего, по данным премьера, будет выделен 31 миллион леев на дезинфектанты и защитную экипировку, еще 105 миллионов леев направят на дополнительные траты для персонала, поскольку будет необходимость проводить дополнительные занятия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

                                   

По теме

Как готовят в Приднестровье школы и детсады к новому учебному году
Выбрать все необходимое к школе: рекомендации специалистов
Домашнее обучение против стандартной школы: возможно ли оно в Молдове


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка меда в Кишиневе
Ко дню пчеловода: в центре Кишинева проводится ярмарка меда
Крупнейший в истории: парк Патриот готовится к форуму Армия-2020
Крупнейший в истории: парк "Патриот" готовится к форуму "Армия-2020" - видео
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться