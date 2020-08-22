Стоматолог рассказал, как родителям помочь детям сохранить здоровье зубов

Береги зубы смолоду – так считает медик-стоматолог Людмила Памужак. Она дала родителям несколько простых, но важных рекомендаций о том, как научить детей соблюдать правила гигиены с самого раннего возраста.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Навык заботы о здоровье ротовой полости необходимо прививать с появления у детей первых зубов. Родители должны приучать малышей чистить зубы и водить их на проверку к стоматологу с двухлетнего возраста, рассказала медик-дантист Людмила Памужак.

Она добавила, что мамы и папы должны быть внимательны к некоторым признакам, которые могут свидетельствовать о развитии у ребенка определенных патологий. Если ребенок плохо ест, спит, испытывает затруднения при разговоре или дыхании, его необходимо показать ортодонту, так как подобные нарушения могут указывать на проблемы с прикусом.

"Иногда наличие проблем в области лица или челюсти говорит о различных патологиях позвоночника. Так, например, неправильный прикус может привести к развитию плоскостопия. Поэтому родителям стоит быть бдительными и при выявлении тревожных сигналов показать ребенка ортопеду", – отметила медик.

© Sputnik / Osmatesco Людмила Памужак

Очень важно следить за появлением кариеса даже на молочных зубах, так как при развитии болезни и их преждевременном устранении в ротовой полости ребенка происходит смещение: на место удаленного органа стягиваются другие и когда вырастает новый зуб, ему просто не хватает места.

По словам Памужак, навредить может и излишне долгое использование соски-пустышки: после достижения малышом одного года от нее лучше отказаться. Не стоит также допускать ситуаций, когда ребенок сосет палец, язык или край одежды – все это может привести к деформации челюсти.

Как можно приучить детей чистить зубы с раннего возраста? Здесь пригодятся специальные зубные щетки, которые надеваются на палец: с их помощью родители могут помогать ребенку очищать ротовую полость.

"Это необходимо делать ежедневно, утром и вечером, а после каждого приема пищи приучать детей ополаскивать рот или просто пить воду. Она должна быть чистой, без содержания сахара и красителей", – подчеркнула дантист.

Необходимо осторожно отнестись и к удалению молочных зубов в домашних условиях.

"Иногда зубы выпадают сами, и это нормально. При обнаружении проблем не стоит форсировать этот процесс, лучше отвести ребенка к стоматологу, чтобы процедура была выполнена максимально корректно и без осложнений. Каждый должен заниматься своим делом", – заключила медик.

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