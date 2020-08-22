Спасение утопающих: в Кишиневе прошли учения - фото

В Молдове продолжается кампания по предотвращению несчастных случаев на воде. Мероприятия проводит Главная инспекция по ЧС.

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Помощь, оказанная тонувшему в первые шесть минут, может не только спасти ему жизнь, но и обеспечить восстановление жизненно важных функций организма. Об этом рассказали молдавские спасатели на демонстрационных учениях.

Мероприятие прошло в Кишиневе на озере "Валя Морилор". Сотрудники службы SMURD продемонстировали приемы первой помощи для реанимации людей без сознания, а также показали правильное положение тела тонувшего, которое нужно ему придать после того, как человека вытащили из воды. Особое внимание спасатели уделили вопросу пребывания у водоемов несовершеннолетних. Родителей призвали не разрешать детям купаться в неположенных местах. А на отдыхе у рек, озер и бассейнов внимательно следить за тем, где находятся несовершеннолетние.

В ходе учений водолазы, которые также проводят миссии по спасению людей, ометили, что в молдавских реках и озерах низкая видимость, а также сложный рельеф дна, и это нередко затрудняет поиски.

По данным ГИЧС, с начала 2020 года в водоемах страны утонули 73 человека, в том числе 13 несовершеннолетних. Только на текущей неделе трагедия на воде случилась в Ниспоренском районе, в селе Шишканы: на местном озере утонули дети 6 и 8 лет. Еще двое несовершеннолетних погибли, купаясь в Днестре:горе пришло в семью села Кошница Дубоссарского района.

Кампания по предотвращению несчастных случаев на воде продлится до конца лета.

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