По традиции: молодые приднестровцы провели субботник на Кицканском плацдарме

Уборка территории мемориального комплекса проводится уже не первый год в преддверии празднования годовщины начала Ясско-Кишиневской операции.

ТИРАСПОЛЬ, 22 мар - Sputnik. Активисты "Молодежного Обновления" из Тирасполя, Бендер, Слободзейского района провели субботник на мемориальном комплексе у Кицканского плацдарма, с которого 76 лет назад началась одна из самых успешных Второй Мировой войны Ясско-Кишиневская операция.

Как рассказали в пресс-службе партии "Обновление", участники акции побелили бордюры, собрали мусор и сухую траву.

"Этот августовский субботник стал уже традицией. Мы приходим сюда, чтобы облагородить памятное место, молча постоять у обелиска, полюбоваться видами, открывающимися с высоты", - рассказали молодые люди.

По словам заведующей музея Ясско-Кишиневской операции села Кицканы Виолетты Бедрос, блистательные "Ясско-Кишиневские Канны", один из десяти "сталинских ударов", приблизили Великую Победу, вошли в историю военного искусства. За полторы недели советским войскам удалось разгромить крупную, более чем миллионную группировку немецко-фашистских и румынских войск, прикрывавших балканское направление, и двинуться дальше.

Ясско-Кишиневская операция проводилась силами 2-го и 3-го Украинских фронтов, у которых было более 873 тысяч человек личного состава, более 9 тысяч полевых орудий, более 1,3 тысяч танков.

"Операция стартовала с Кицканского плацдарма, расположенного под Бендерами и Тирасполем, наступление пошло успешно", - говорит Бедрос.

Операция, в ходе которой была полностью освобождена Молдавия, Измаильская область Украины, завершилась 29 августа. А 30 августа Красная армия без боя вошла в Бухарест. Во время Ясско-Кишиневской операции 13 тысяч погибших и пропавших без вести, 54 тысяч раненых.

Бедрос добавила, что памятник привлекает много людей – сюда приезжают школьники, туристы, свадебные кортежи, место популярно у участников велопробегов и байкеров.

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