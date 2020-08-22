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Самый точный прогноз погоды: когда синоптики обещают дожди

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1306)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200822/31392100/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kogda-sinoptiki-obeschayut-dozhdi.html

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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 22 августа столбики термометров покажут в среднем +28, +31 градус по Цельсию. Осадков не предвидится.

Лес
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Ветер - северо-восточный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки погода существенно не изменится. Так, 23 августа ожидается +27, +30 и без осадков. А 24 августа хоть температурный режим и не изменится, но на севере республики возможны кратковременные дожди с грозами. На следующий день столбики термометров покажут в среднем +26, +29. Осадки вероятны лишь на севере страны.

До 28 августа в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Кроме того, на большей части страны до 26 августа объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" пока актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 22 августа почитает память апостола Матфия.

Люди верили, что в этот день по воде можно определить, какая погода будет в последующем. Если вода тихая, то осень тоже будет спокойной, а зимой вьюг практически не будет. Считалось, что если в утром 22 августа обильная роса, то день будет солнечным и теплым.

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Тема:
Погода в Молдове (1306)

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