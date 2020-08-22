С осени в Кишиневе изменятся некоторые маршруты общественного транспорта

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. С 1 сентября частично меняется маршрут автобуса №19, который следует с улицы Валя Кручий до Московского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе примэрии Кишинева.

Так, с начала осени автобусы, следующие по этому направлению, будут ездить с Московского проспекта по улицам Студенческая, Н. Димо, Т. Владимиреску и далее по установленному ранее маршруту. Определены следующие их места остановок: ул. Н. Димо, ул. М. Басараб, ул. М. Костин. ул. А. Руссо, Площадь героев (Пьяца Ероилор), ул. Киевская.

"Профильные муниципальные службы обустроят новые остановки общественного транспорта с улицы Димо и обновят информационное панно с расписанием указанных автобусов", - отметили в столичной администрации.

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