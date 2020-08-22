08:47 22 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
Автобус

С осени в Кишиневе изменятся некоторые маршруты общественного транспорта

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
Получить короткую ссылку
180 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200822/31392495/oseni-chisinau-izmenyatsya-nekotorye-marshruty-obschestvennogo-transporta.html

Столичная администрация сообщает об изменении в программе работе муниципального общественного транспорта.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. С 1 сентября частично меняется маршрут автобуса №19, который следует с улицы Валя Кручий до Московского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе примэрии Кишинева.

Так, с начала осени автобусы, следующие по этому направлению, будут ездить с Московского проспекта по улицам Студенческая, Н. Димо, Т. Владимиреску и далее по установленному ранее маршруту. Определены следующие их места остановок: ул. Н. Димо, ул. М. Басараб, ул. М. Костин. ул. А. Руссо, Площадь героев (Пьяца Ероилор), ул. Киевская. 

"Профильные муниципальные службы обустроят новые остановки общественного транспорта с улицы Димо и обновят информационное панно с расписанием указанных автобусов", - отметили в столичной администрации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

 

По теме

Новые ограничения движения общественного транспорта столицы: что надо знать


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка меда в Кишиневе
Ко дню пчеловода: в центре Кишинева проводится ярмарка меда
Крупнейший в истории: парк Патриот готовится к форуму Армия-2020
Крупнейший в истории: парк "Патриот" готовится к форуму "Армия-2020" - видео
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться