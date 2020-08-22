Какие тайны скрывает Шерпенский плацдарм

Память и восстановление исторической справедливости: как был создан мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Дата в истории: 22 августа 2004 года в Молдове состоялось официальное открытие мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм". Он расположен в 70 километрах от столицы республики. Здесь в 1944-м шли самые ожесточенные бои по освобождению Молдавии.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Шерпенский плацдарм

Точное число погибших воинов Красной армии на Шерпенском плацдарме назвать не может никто. Официальные данные отличаются от тех, которые по крупицам восстанавливают молдавские поисковики.

"По официальным данным, на Шерпенском плацдарме погибло около 13 тысяч солдат и офицеров. Я не могу сказать, да и вероятно такой цифры нет, но из них порядка половины – это павшие воины, чьи останки находятся на полях и в лесах - после войны местные жители собирали останки погибших солдат и сами хоронили их", - рассказал Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

К примеру, как рассказал собеседник, в селе Спея, которое находится в черте Шерпенского плацдарма, на гранитных плитах увековечены имена порядка 700 солдат и офицеров. "Мы сейчас работаем над списком захороненных и погибших там. И эта цифра уже перевалила за две тысячи человек. При этом работы еще много", - отметил эксперт.

Он предположил, что в ходе поисковых работ эта цифра будет только увеличиваться.

"Потому что бои были очень жестокие и кровопролитные. В первую декаду мая 1944-го немцы предприняли серьезное контрнаступление и практически ликвидировали плацдарм – то есть вся та территорий, которая была занята, фашисты вернули себе, а все, кто погиб на захваченной территории, не были захоронены должны образом. Поэтому поисковики сейчас эту историческую несправедливость восстанавливают. Мы много лет работаем на Шерпенском плацдарме. Это основное место, где мы ведем поиски. И работы там еще на многие годы вперед", - рассказал Петрович.

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О "Шерпенском плацдарме" замолвите слово

О Шерпенском плацдарме в послевоенные годы говорилось не так много. "Ветераны, конечно, приезжали сюда и в 60-70-х и особенно в 80-х годах. Они знали про это место", - сказал председатель Национального координационного комитета "Победа", тогда было принято решение увековечить память погибших.

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О событиях на Шерпенском плацдарме в 1964 году вышел фильм "Пядь земли", снятый по мотивам одноименной повести Григория Бакланова. "То есть неофициально про это знали все, а вот официально серьезного памятника воинам, которые здесь погибли, как такового не было", - отметил Петрович.

В середине 80-х благодаря усилиям участника Великой Отечественной войны, ветерана, инициатора поисковых работ на территории советской Молдавии, полковника Евгения Красовского в районе сел Шерпены и Пугачены было обнаружено крупное воинское захоронение – более трех с половиной тысяч солдат и офицеров. Здесь же установили памятный знак в честь погибших воинов.

"Один из участников Великой Отечественной войны и непосредственно боев на Шерпенском плацдарме, разведчик 27-й гвардейской стрелковой дивизии, полковник Владимир Бухенко в те годы обратился к правительству МССР, а потом еще выше с просьбой о том, чтобы память погибших воинов на этом месте была увековечена должны образом. Тогда было принято решение о том, чтобы воздвигнуть мемориал, однако это совпало с развалом Советского союза", - рассказал Петрович.

Таким образом, эту идею при союзе реализовать так и не удалось. И лишь спустя более 15 лет по инициативе третьего президента Республики Молдова Владимира Воронина был построен мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм".

Так, в 2004 году по проекту архитектора Семена Шойхета и появился этот величественный объект.

Факты о мемориале

Первоначально мемориальный комплекс предполагалось разместить именно там, где находится воинское захоронение - Курган Славы, рассказал Петрович.

"Но это находится в полутора километрах от Шерпен, в открытом поле. Авторам проекта показалось, что это место для мемориала будет не совсем живописным и не совсем удобным с точки зрения строительства. Поэтому было принято решение обустроить его на живописном берегу Днестра", - пояснил собеседник.

В ходе строительства объекта были обнаружены останки неизвестного советского солдата, которые затем перезахоронили с почестями непосредственно в центре мемориального комплекса.

"Шерпенский плацдарм" состоит из:

Аллеи Славы воинских подразделений, принимавших участие в боях здесь с апреля по август 1944 года;

часовни, в которой установлен гранитный саркофаг с именами 11 тысяч воинов, погибших на плацдарме;

стелы (по левой стороне Аллеи), на которой увековечены имена пятерых солдат и офицеров, удостоенных звания "Героя Советского союза" за бои на Шерпенском плацдарме;

колокольни с символическим колоколом памяти;

смотровой площадке на Днестр;

воинского кладбища, учрежденного в 2013 году рядом с мемориальным комплексом решением примэрии села Шерпены по ходатайству поисковых организаций Молдовы. Это единственное в нашей стране воинское кладбище, где производятся церемонии захоронения воинов, обнаруженных в поисковых экспедициях;

аллеи всех семи Днестровских плацдармов, которые были заняты Красной армией в апреле 1944-го. Она была открыта в 2014 году.

"Непосредственно мемориальный комплекса открылся 22 августа 2004 года. На торжественное мероприятие приехали участники Великой Отечественной войны и непосредственные участники боев на Шерпенском плацдарме, герои Советского союза. Уже практически никого из ветеранов Великой Отечественной войны, кто принимал участие в церемонии открытия мемориала, нет в живых", - заключил Петрович.

Церемония открытия мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" 22 августа 2004 года © Photo : Алексей Петрович

Церемония открытия мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" 22 августа 2004 года © Photo : Алексей Петрович

Церемония открытия мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" 22 августа 2004 года © Photo : Алексей Петрович

Церемония открытия мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" 22 августа 2004 года © Photo : Алексей Петрович

Церемония открытия мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" 22 августа 2004 года © Photo : Алексей Петрович

Церемония открытия мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" 22 августа 2004 года © Photo : Алексей Петрович

Церемония открытия мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" 22 августа 2004 года © Photo : Алексей Петрович 1 / 7 © Photo : Алексей Петрович Церемония открытия мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" 22 августа 2004 года

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