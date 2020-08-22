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Аукцион. Архивное фото

В столице начнут продавать земельные участки с молотка

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200822/31393774/V-stolitse-nachnut-prodavat-zemelnye-uchastki-s-molotka.html

Информацию о недвижимости, которую планируется выставить на продажу через аукцион, размещена на онлайн-сервисе. А принять участие в торгах сможет любой желающий.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Примэрия Кишинева определила 23 земельных участка, которые выставят на продажу посредством аукциона. Об этом в субботу сообщил примар столицы Ион Чебан.

Информация об этих объектах недвижимости размещена на карте ArcGis. Данные о них общедоступны. На карте указан перечень участков, назначение каждого из них, адрес, площадь и ориентировочная цена.

Harta care conține informații despre terenurile scoase la licitaţie în Capitală
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Карта с выставленными на продажу земельными участками в Кишиневе

"Онлайн-портал будет периодически пополнятся другими объектами, которые будут выставляться на продажу муниципалитетом. Информацию о том, когда пройдет аукцион, предоставим в последствии, сейчас все документы готовы", - сообщил Чебан.

По его словам, теперь участки в Кишиневе будут продавать по аукциону – прозрачным путем и с предоставлением возможности участвовать любому желающему, а не как делалось ранее – скрыто и по смешной цене.

"Распорядился, чтобы все объекты стоимостью более 80 тысяч леев были выставлены на продажу исключительно через систему государственных закупок MTender, где все происходит максимально транспарентно.прозрачно. Не допущу отклонений от правовых норм", - отметил градоначальник.

При этом он подчеркнул, что если ему станет известно о какой-либо незаконной схеме продажи земельных участков в столице, то он уведомит Генеральную прокуратуру.

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