Что можно, а что нельзя в Молдове с осени: что решила чрезвычайная комиссия

В распоряжении спецкомиссии указано, что в зависимости от развития и тенденции эпидемиологической ситуации по заражению COVID-19 ограничительные меры будут пересмотрены.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья утвердила ряд решений, с учетом анализа текущей эпидемиологической ситуации в стране, а также оценки уровня соблюдения мер в области общественного здоровья. Часть из них озвучил накануне глава правительства Ион Кику.

Так, с 1 сентября 2020 года возобновится учебный процесс во всех образовательных учреждениях республики при наличии условий для осуществления их деятельности согласно требованиям Инструкции о мерах защиты в условиях COVID-19. Работа каждого учебного заведения начнется ​​на основании решения его администрации.

"Руководство или учредители образовательных учреждений, независимо от государственного или частного статуса, должны обеспечить соответствие условий осуществления деятельности заведения положениям Инструкции о мерах защиты, применяемых при организации деятельности учебных заведений в эпидемиологическом контексте COVID-19, а также обеспечить заполнение Отчета самооценки по подготовке к открытию учебного заведения", - отмечено в тексте документа.

Комиссия постановила отменить с 1 сентября пункты 5–8 приложения №1 постановления №21 от 24 июля Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

С начала осени вводится ряд мер по предотвращению заражения COVID-19 при пересечении государственной границы на въезде в Молдову. Так, Минздрав должен опубликовать список стран с повышенным или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19, классифицируемые красными и зелеными зонами.

"Список будет опубликован на официальных страницах Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, МВД, Министерства иностранных дел и европейской интеграции и Национального агентства общественного здоровья. Список стран, отнесенных к красной или зеленой зоне, будет обновляться каждые 14 дней, по пятницам, и вступит в силу 24 августа", - отмечено в документе.

На территорию республики разрешен въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим из стран, входящих в "зеленую зону".

"Лица, пересекающие государственную границу при въезде в Молдову и прибывающие из стран, классифицированных как зеленые зоны, не обязаны заполнять эпидемиологическую карту и соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней", - подчеркивается в постановлении.

Въезд в республику запрещен иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим из стран, отнесенных к "красной зоне". Под исключения попадают:

члены семей граждан Молдовы;

лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданный властями;

граждане путешествующие по профессиональным интересам, подтвержденные визой, видом на жительство или другим документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с юридическим лицом, проживающим в республике;

иностранные школьники/студенты, которые путешествуют с целью зачисления или обучаются в учебных заведениях Молдовы;

члены семей иностранных граждан, имеющих вид на жительство в республике;

иностранные граждане, работающие педагогами в Молдове;

обладатели дипломатических и служебных паспортов, члены дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в республике, международных организаций/представительств, а также члены их семей или персоны, которые могут оказать гуманитарную помощь;

граждане, находящиеся в пути, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты. Маршрут транзита будет установлен Главной инспекцией пограничной полиции;

лица, путешествующие по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, включая сопровождающее лицо, в зависимости от обстоятельств (с предъявлением подтверждающих документов);

трансграничные работники, попадающие в режим малого трафика в Молдову из Румынии или Украины, которые подтверждают договорные отношения с экономическими агентами из республики;

водители и обслуживающий персонал, осуществляющий перевозку грузов и транспортных средств на платной основе, имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажи самолетов/судов и обслуживающий персонал, а также бригады и обслуживающий персонал поездов.

"Лица, пересекающие госграницу при въезде в Молдову и прибывающие напрямую или транзитом из стран, отнесенных к "красной зоне", должны заполнить эпидемиологическую карту и подписать декларацию о своей ответственности за соблюдение режима самоизоляция 14 дней в определенных местах", - отмечено в документе.

При этом, если нет клинических признаков респираторной инфекции или лихорадки, то не обязаны соблюдать режим самоизоляции 14 дней в определенных местах:

водители и обслуживающий персонал автотранспортных средств, перевозящих грузы, и пассажирского транспорта за плату, имеющих более 9 мест, включая сиденье водителя, экипажи и обслуживающего персонала самолетов/судов, а также бригады и обслуживающий персонал поездов; © Photo : Miroslav Rotari. Президент Молдовы сделал уточнения по поводу ситуации с коронавирусом в стране

лица, путешествующие по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, в том числе сопровождающее лицо, в зависимости от обстоятельств (при предъявлении подтверждающих документов);

иностранные школьники/студенты, которые приезжают с целью зачисления или обучаются в учебных заведениях в Молдове или за рубежом;

граждане, путешествующие с профессиональными интересами, подтвержденные визой, видом на жительство или другим подтверждающим документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с юридическим лицом, проживающим в республике;

лица, выезжающие за границу по профессиональным интересам и по возвращении в страну представляют подтверждение о представительстве за рубежом от имени юридического лица-резидента республики и договор, заключенный с экономическим агентом за границей, или приказ о делегировании, изданный государственными учреждениями Молдовы;

трансграничные работники, въезжающие в республику из Румынии или Украины, а также работники экономических агентов из Молдовы из указанных стран, которые подтверждают договорные отношения с соответствующими экономическими агентами;

обладатели дипломатических и служебных паспортов, члены дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Молдове, международных организаций/представительств, а также члены их семей или персоны, которые могут оказать гуманитарную помощь;

люди, следующие транзитом.

Согласно распоряжению комиссии, запрещается покидать территорию Молдовы лицам, находящимся в режиме самоизоляции две недели в определенных местах.

"В зависимости от развития и тенденции эпидемиологической ситуации по заражению COVID-19 ограничительные меры будут пересмотрены... Несоблюдение мер общественного здравоохранения, изложенных в настоящем Постановлении, представляет собой опасность для здоровья населения и служит основанием для привлечения к ответственности за нарушение закона и/или уголовной ответственности", - указано в документе.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться 15 июля, затем его продлили до 31 августа.

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