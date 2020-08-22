Премьер обратился к молдавской диаспоре за рубежом: о чем он заявил

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику попросил прощения у диаспоры за рубежом за то, что государство не создало условий для работы этих людей на родине. Об этом глава правительства заявил в субботу в рамках проводимых Дней диаспоры.

"В качестве премьер-министра хочу и должен начать это выступление с того, чтобы попросить извинения и прощения за то, что вы находитесь далеко от дома, что вам пришлось расстаться со своими близкими, потому что в нашей стране не созданы условия для того, чтоб вы работали здесь, за то, что вы находитесь среди незнакомых людей, за слезы ваших родителей и детей и за то, что только онлайн-общение остается вашим единственным способом сохранить отношения с близкими на протяжении долгих лет", - сказал Кику.

Глава кабмина выразил сожаление, что во время пандемии пострадали больше всего представители диаспоры, когда хотели срочно вернуться домой, а это было невозможно, когда вам потребовалась консульская помощь. "Многие из вас застряли на границе между странами, в аэропортах. В течение долгого времени вы пребывали в неуверенности, можете вернуться или нет. Хочу извиниться за все эти неудобства и проблемы, с которыми вы столкнулись за этот период", - добавил премьер.

Он поблагодарил членов диаспоры за их участие в различных проектах местному развитию для продвижения имиджа республики за границей.

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Премьер отметил, что в этот крайне непростой год в условиях пандемии и сильнейшей засухи первоочередная задача правительства заключается в том, чтобы не допустить коллапса бюджетно-финансовой системы страны, а также обеспечить в полной мере финансирование социальных и инвестиционных выплаты. "Несмотря на все трудности государство будет производить все эти выплаты (зарплаты, пенсии, пособия – ред.). Мы не отказывались и от инвестиционных проектов", - сказал Кику.

По его словам, государство продолжает улучшать инфраструктуру в Молдове, без чего цель возвращения молдавских граждан домой остается мечтой. В то же время глава правительства призвал соотечественников, находящихся за рубежом, изучить возможность развития бизнеса в рамках промышленных площадок, которые сейчас строятся в 16 районах страны.

"Мы хотим, чтобы эти площадки были заняты, в первую очередь, вами, уважаемые сограждане, которые уехали и накопили знания, опыт, связанные с технологиями. Ждем вас дома. Всю информацию об этих платформах можно найти в организации по развитию малых и средних предприятий и в Минэкономики", - отметил Кику.

Правительство реализует и другие проекты, направленные на создание благоприятных условий для реинтеграции соотечественников, вернувшихся из-за границы. Среди них: Diaspora Engagement Hub - профинансировал около 100 проектов на сумму 50 тысяч леев каждый; Diaspora Acasă Reușește DAR "1+3" - предлагает гранты для мобилизации потенциала диаспоры на развитие страны (из бюджета выделено 10 миллионов леев); Программа Diaspora – Origini - Reveniri "DOR" предназначена для молодежи.

К мероприятию подключились онлайн более 130 представителей диаспоры из 23 стран.

Сотни тысяч граждан Молдовы предпочли уехать за границу в поисках работы. При чем официальные данные и числе соотечественников, находящихся за рубежом, резко отличаются от неофициальных. Согласно статистике, с 10 марта по 1 июля 2020 года, в Молдову въехало около 415 тысяч граждан республики, - это мигранты, вернувшиеся из других стран из-за пандемии. После того, как эпидситуация нормализуется, миграционные процессы возобновятся.

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