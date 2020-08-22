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В Молдове подтвердились 588 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Maksim Blinov
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1787)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200822/31397516/minzdrav-soobschil-o-podtverzhdenii-588-novykh-sluchaev-COVID-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 33 тысячи.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 588 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в субботу.

Продажа медицинских масок.
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По данным структуры, из числа новых случаев в трех эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну. Коронавирус "завезли" из России, Украины и Кипра.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 33 072.

За минувшие 24 часа проведены 3 159 теста, при этом повторно - 664.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 41 медработника: 20 врачей, 20 медсестер и одного сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 554 пациента (из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1306 человек - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 285 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 22 958. человек.
Зафиксированы еще шесть летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 935.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1787)

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