Как посещать школу в условиях COVID-19: памятка для родителей и учащихся

Ответы на самые частые вопросы: что делать, если у одноклассника или учителя подтвердится коронавирус, как организуют процесс обучения, надо ли учащимся носить маски на уроках, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Опубликована инструкция, в которой подробно прописаны защитные меры, которые должны соблюдаться в образовательных учреждениях страны в условиях COVID-19.

Основные принципы:

соблюдение социальной дистанции минимум в 1,5 метра;

предотвращение скопления людей;

уборка и дезинфекция помещений и принадлежностей утвержденными биоцидными веществами (полный список рекомендованных средств опубкливан на сайте Нацагентства общественного здоровья);

подготовка, информирование и коммуникация (родителе, учащихся, студентов, педагогического и не дидактического персонала);

защита здоровья учащихся, студентов, дидактических кадров и другого персонала, находящихся в группе риска, с хроническими заболеваниями или в иммунодепрессивном состоянии;

соблюдение действующего санитарного законодательства.

Как будут организованы занятия в классах/группах

В инструкции прописано, что каждый учащийся ежедневно должен занимать одно и то же рабочее место. При этом дистанция между ними должна не менее 1,5 метра (спереди, сзади и по бокам).

Уроки физкультуры будут организованы на свежем воздухе и без использования спортивного инвентаря.

Опыты на уроках химии, физики и биологии, которые требуют передвижения или взаимодействия учащихся, проводиться не будут. При этом дети не будут переходить из класса, где проходят основные занятия, в лабораторные залы.

Занятия по информатике организуют с соблюдением превентивных мер. Кроме того, уроки по этому предмету будут проводиться с более длительными переменами для проветривания помещения.

Рекомендовано сократить количество часов, проводимых учащимися в образовательном учреждении. При необходимости продолжительность академического занятия может быть сокращена до 30 минут. Продолжительность перерывов будет регулироваться для обеспечения проветривания и дезинфекции помещений и для мытья рук.

В тексте инструкции указано, что также рекомендуется перенести и аннулировать спортивные и культурные мероприятия в период с повышенным риском инфицирования, чтобы избежать скопления людей, и ограничить таким образом распространения респираторных инфекций.

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Ежедневно необходимо проводить осмотр учащихся и персонала на входе в образовательное учреждение на предмет симптомов респираторной инфекции. Кроме того, на входе будут замерять температуру бесконтактными термометрами.

Что делать, если у ребенка или педагога появились признаки COVID-19

В случае если у учащегося во время осмотра или во время уроков будет температура выше 37 и/или симптомы респираторного заболевания (кашель, насморк, лихорадка, проблемы с дыханием) или симптомы другой болезни, они будут изолированы в специально отведенном для этого месте, а в случае несовершеннолетних детей их родители / законные представители будут немедленно уведомлены. Так сказано в инструкции.

Если учащемуся нужно будет сходить в туалет, то для этих целей стоит предусмотреть отдельный санузел, если это возможно. При этом помещение необходимо продезинфицировать перед использованием другими людьми. До прибытия родителей учащийся не будет доставлен к семейному врачу, в службу скорой помощи или в больницу. Только при наличии тяжелых симптомов у ребенка представителям учебных заведений можно обращаться в Единую службу спасения "112".

"Лицо, которое помогает учащемуся с признаками болезни, должно быть в защитной маске и перчатках, а после помыть рыки с мылом и продезинфицировать их антисептиком (с 70-процетным содержанием алкоголя в составе)", - сказано в инструкции.

В случае учащихся старше 18 лет или персонала учебных заведений, у которых в течение рабочего дня появились признаки инфекции, то их нужно изолировать в специально отведенное место и рекомендуется обратиться в Единую службу спасения "112". Если у человека легкие признаки заболевания, то он может самостоятельно отправиться домой, но только в случае, если у него есть свой личный транспорт или он проживает близко к образовательному учреждению.

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"Человек с подозрением на COVID-19 должен самоизолироваться дома и держать связь с семейным врачом, чтобы координировать дальнейшие действия", - отмечено в тексте инструкции.

Если COVID-19 подтвердился, каковы действия руководства учебного заведения

Если у учащегося подтвердился диагноз коронавирус нового типа, то все его одноклассники/одногруппники переводятся в режим самоизоляции на 14 дней. Отсчет должен проводится с последнего дня, когда они контактировали с больным. При этом процесс обучения продолжится, но уже в online-режиме в течение двух недель.

"Решение по поводу учителей, которые преподавали в этом классе классе/группе, будет приниматься руководством образовательного учреждения при координации с территориальным врачом-эпидемиологом, исходя из дидактической специфики и эпидемиологических рисков", - сказано в документе.

Если в семье учащегося подтвердились один или несколько случаев заболевания коронавирусом, то он переводится в режим самоизоляции на 14 дней с момента последнего контакта с инфицированным.

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"Если COVID-19 выявили у преподавателя, то решение о переводе учащихся в режим самоизоляции принимается руководством образовательного учреждения при координации с территориальным врачом-эпидемиологом, исходя из дидактической специфики и эпидемиологических рисков", - поясняется в тексте инструкции.

Возвращение учащихся на занятия в коллективе происходит на основе медицинской справки.

Вопросы гигиены

Инструкция предусматривает, что все учащиеся и персонал образовательных учреждений должны помыть руки с мылом или продезинфицировать их после того, как пришли в учебное заведение. Эту процедуру необходимо повторять после туалета, кашля и чихания, а также перед обедом. Руки нужно мыть не менее 20 секунд.

Также рекомендуется обрабатывать спиртосодержащими салфетками или специальными растворами используемые вещи и поверхности, с которыми часто соприкасаются руки.

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Надо ли учащимся носить маски?

Защитные маски внутри образовательного учреждения в обязательном порядке нужно носить персоналу.

"В качестве превентивной меры учащимся рекомендуется носить защитную маску, если они не может быть соблюдено физическое расстояние или по медицинским показаниям. Маска должна прикрывать рот и нос. В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе и на основе решения территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья условия для ношения защитных масок учащимися внутри образовательных учреждений могут быть пересмотрены", - сказано в документе.

Что будет со школьными автобусами?

Транспорт для школьников должен быть организован так, чтобы автобусы заполнялись наполовину, уточняется в инструкции. По дороге в и из образовательного учреждения нос и рот учащихся должны быть под защитной маской.

"Водитель автобуса и задействованный для сопровождения детей персонал должны соблюдать общие правила защиты. Транспортное средство необходимо проветривать и дезинфицировать после каждой поездки", -сказано в инструкции.

Питание учащихся

Что касается питания школьников, то оно должно быть организовано с соблюдением всех действующих санитарных норм. Меню обязано быть согласованным.

Персонал, задействованный для приготовления пищи, должен регулярно проходить проверку на симптомы респираторных заболеваний. Им должны замерять температуру. Сотрудников с повышенной температурой и какими-либо симптомами вирусной инфекции допускать на работу нельзя.

Работники столовой должны быть обеспечены защитными средствами - перчатками, фартуками, халатами, масками, защитными экранами и прочим. При этом в инструкции четко прописано, что перчатки нужно менять в обязательном порядке после того, как прикасались дверям или другим поверхностям, а также к лицу.

Помещение столовой необходимо регулярно проветривать и дезинфицировать.

"Учащиеся начальной школы (1-4 классы) должны быть под наблюдением классного руководителя в момент мытья рук. Рекомендуется отказаться от принципа питания в стиле буфеты и предоставлять индивидуальные порции. Столы могут быть организованы в более больших помещениях - спортивном зале, библиотеке или других помещениях общего пользования. Необходимо стараться учесть социальную дистанцию между людьми. Кроме того, процесс питания может быть организован и в классах, где проходят занятия", - сказано в тексте инструкций.

Если в столовой есть очереди, то учащимся необходимо соблюдать дистанцию.

"Необходимо напоминать школьникам о рисках заражения - не делиться и не прикасаться к еде или питью других, не использовать одни и те же столовые приборы и так далее", - отмечено в документе.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться 15 июля, затем его продлили до 31 августа.

Несмотря на сложную и непредсказуемую ситуацию, связанную с ограничениями из-за COVID-19, занятия в молдавских школах должны начаться вовремя. Разработаны семь моделей учебного процесса на 2020-2021 год.

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