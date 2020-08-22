Как в регионах Молдовы отметили День флага России

Флешмобы и мероприятия для детей: как отметили в некоторых регионах Молдовы День государственного флага РФ.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Дата в календаре: 22 августа - День государственного флага Российской Федерации. Этот праздник отметили и в некоторых регионах Молдовы.

Праздник в Гагаузии

Мероприятия организовал Народный антикризисный штаб (НАШ) в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах. Проведенные торжества, как заявили организаторы, призваны подчеркнуть многовековую дружбу гагаузского народа и России.

"Мы благодарны российскому руководству, всему народу России за всестороннюю поддержку автономии, особенно в периоды кризисных ситуаций, когда помощь особенно ценна", — отметил председатель НАШ Виктор Петров.

Флешмоб в Приднестровье

"Волонтеры Победы" Приднестровья поздравили граждан России с Днем государственного флага РФ флешмобом. В селе Строенцы на вершине днестровского утеса у знаменитой "Башни ветров" участники акции развернули триколор.

Что олицетворяют цвета российского флага

Председатель Координационного совета российских соотечественников Молдовы Алексей Петрович по случаю этого праздника отметил, что флаг - это символ государственности, озаряющий свершения современной России.

По его словам, красный цвет - символ пролитой за Отечество крови, и потому под государственным флагом в последний путь провожают героев. Синий цвет, как отметил Петрович, - цвет мирного неба, созидания, и потому в минуты триумфа России на международной арене вздымают трехцветное знамя. Белый цвет, добавил он, олицетворяет чистоту духа русского человека, сохраняющего достоинство в самых сложных ситуациях.

"С праздником, дорогие соотечественники! Пусть флаги России и Молдовы всегда будут представлять собой неразрывную дружбу и братство наших народов", - отметил Петрович.

В представительстве Россотрудничества в Молдове отметили, что праздник День государственного флага Российской Федерации был утвержден 1994 году.

"Хотя торжественная дата новая, самому триколору уже более трехсот лет. Отцом трехцветного стяга считается император Петр I. В 1705 году он обязал все торговые суда плавать под бело-сине-красным полотнищем", - отметили в учреждении.

Там пояснили, что белый цвет на флаге означает благородство и открытость, синий символизирует верность, честность и безупречность, а красный ассоциируется со смелостью и мужеством, любовью и великодушием.

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