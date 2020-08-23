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Школьные товары. Архивное фото

Школьные принадлежности: насколько опасны они могут быть, и как их выбирать

© Sputnik / Nina Zotina
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200823/31399405/shkolnye-prinadlezhnosti-naskolko-opasny-oni-mogut-byt-i-kak-ikh-vybirat.html

Остались считанные дни до начала нового учебного года, и родители спешат сделать последние покупки для своих детей.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Рюкзаки, книги, тетради, ручки, карандаши и многие другие необходимые принадлежности необходимо приобрести накануне нового учебного года. На первый взгляд они кажутся качественными, но некоторые из них также могут скрывать определенные риски. К примеру, содержать токсичные вещества или аллергены, которые негативно влияют на здоровье детей.

Подготовка класса к новому учебному году
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Специалисты Национального центра защиты экономических интересов потребителей предупреждают, что больше всего химикатов содержится в цветных мелках, клее, акварели и пластилине с синтетическими ароматизаторами. Они могут вызвать головные боли, головокружение и трудности с концентрацией внимания.

"Некоторые из этих товаров могут поставить под опасность здоровье детей. В частности, краски, которые содержат тяжелые металлы, акварель и пластилин", - отметил представитель структуры Сергей Лелик в комментарии радиостудии Sputnik.

Первое, что нужно сделать родителям, чтобы не подвергать своего ребенка рискам, - покупать школьные принадлежности в авторизированных точках продаж. Также важно требовать чек на случай, если в последствии обнаружатся какие-то несоответствия товара.

По словам Лелика, при выборе рюкзака стоит обращать внимание на несколько моментов. Предпочтение стоит отдавать более легким портфелям со светоотражающими вставками. Также в учет нужно брать материал, из которого сделан рюкзак (он должен быть прочным и водонепроницаемым).

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