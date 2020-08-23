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Водитель, не дай себя обмануть: основные правила при выборе автосервиса

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200823/31399419/voditel-ne-day-sebya-obmanut-pravila-pri-vybore-avtoservisa.html

Выбор автосервиса может доставить водителям головную боль, так как мастерских много, но не все из них предлагают качественные услуги. Автовладельцам стоит прислушиваться к советам специалистов, чтобы избежать неприятных ситуаций.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Некоторые водители попадают в не очень приятные ситуации после обращения к специалистам автомастерских. Часто после такого "вмешательства" владельцы транспортных средств обнаруживают еще больше проблем, чем было у их машины до обращения в автосервис.

Есть целый список элементов, которые необходимо учитывать прежде, чем обращаться к автомастерскую. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik главный инспектор управления метрологического контроля Агентства по защите прав потребителей Елена Мурариу.

Угон автомобиля..
© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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По словам специалиста, первый шаг, который должен сделать автовладелец, машине которого требуется ремонт, - проверить законность деятельности сервиса, а также ознакомиться об услугах, которые им оказываются.

"Потребитель должен убедиться, что сервис работает на законных основаниях. Таким образом, надо проверить на информационном панно наличие всех разрешений: от примэрии, уведомление от Национального агентства автотранспорта, документы, подтверждающие регистрацию предпринимательской деятельности. Кроме того, на информационном панно должны отображаться тарифы", - сказала Морариу.

Некоторые предприниматели прибегают к мошенничеству, когда на самом деле потребитель обращается с проблемой. Автовладелец оказывается в ситуации, когда ему приходится платить за услуги, которые он изначально не запрашивал.

"Специалист должен провести осмотр автомобиля и сообщить заказчику сумму, которую ему придется заплатить за все услуги. После того, как потребитель проинформирован и согласен со всем, специалист может приступать к их выполнению", - отметила собеседница.

Она обратила внимание, что если на протяжении ремонта машины возникают какие-то другие проблемы с ней, то специалисты должны сначала сообщить о них владельцу транспортного средства.

"Специалисту не разрешается менять детали по своему желанию или выполнять другие дополнительные действия без согласия клиента. Кроме того, в случае замены детали автомобиля сотрудник автосервиса должен предъявить неисправную и документацию на новую деталь", - подчеркнула Мурариу.

Собеседница также отметила, что после выполнения работ специалист должен выдать гарантийный сертификат сроком не менее шесть месяцев на оказанную им услугу.

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