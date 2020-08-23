Десятки автомобилей, в том числе, времен Великой Отечественной войны единой колонной проедут по молдавским дорогам в память о подвиге тех, кто освободил этот край.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. В Кишиневе стартовал автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдавии от фашистской оккупации. Колонна машин, которую возглавляют ретроавтомобили, в том числе, времен войны, проедет от мемориала "Вечность" в Кишиневе до комплекса "Шерпенский плацдарм.

В акции принимают участие 20 транспортных средств, которые были восстановлены членами клуба "Авторетротюнинг".

"В эти памятные исторические даты мы стараемся организовать автопробеги, чтобы подчеркнуть что мы помним жизни, труд, победы наших дедов. Мы подчеркиваем этими автопробегами память о Великой Победе", - заявил Sputnik председатель клуба "Авторетротюнинг" Владислав Думанов.

Мероприятие проводится секретарем Высшего совета безопасности, советником президента Молдовы по национальной безопасности и обороне Виктором Гайчуком совместно с ретро-клубом автомобилистов. И под патронатом главы государства Игоря Додона. Помимо ретроавтомобилей, в пробеге принимают участие еще несколько десятков машин.

Освобождение Молдавии проходило в рамках Ясско-Кишиневской операции в период с 20 по 29 августа 1944 года. Эта наступательная операция началась с форсирования Днестра в районе села Шерпень. В ходе наступления была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдавия, а союзник Германии, Румыния, была выведена из войны.

Sputnik подготовил цикл видео "Помним август 1944", который посвящен 76-й годовщине Ясско-Кишиневской операции. Эта освободительная кампания стала одной из самых успешных в Великой Отечественной войне. Красная армия выбила войска вермахта из Молдавии и двинулась дальше на Балканы. Эти события предшествовали триумфальной Победе 1945 года.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше ветеранов, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни воины-победители... Давайте сохраним память о них, историю, факты для последующих поколений! Сохраним память об освобождении Молдовы!

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