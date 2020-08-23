14:28 23 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
Протест комбатантов

Протест в Кишиневе: здание правительства пикетировали 300 комбатантов

© Sputnik / Crina Balea
Общество
Получить короткую ссылку
34702
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/17/31401718.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200823/31401892/Protest-na-tsentralnoy-ploschadi-Kishineva-zdanie-pravitelstva-piketiruyut-kombatanty.html

Несмотря на протест в центре молдавской столицы, движение транспорта по главной артерии Кишинева не приостанавливали.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. На центральной площади Кишинева в воскресенье утром собрались комбатанты. Манифестанты устроили пикет перед зданием кабинета министров.

В акции принимали участие порядка 300 человек, передает корреспондент Sputnik с места события. Протестующие требовали отставки правительства, президента и спикера парламента. Лишь иногда проскальзывали и социальные требования.

Здание правительства было оцеплено полицией. Движение транспорта по центральному проспекту не останавливалось, дороги не перекрывались

Среди протестующих были и фермеры, недовольные ситуацией в сельском хозяйстве.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Протест комбатантов: песни, пляски, плацинды под соусом "унири"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ветряные турбины.
Пчелы, юрты, ярмарки и протесты: фотоподборка самых ярких событий недели
Полет истребителей МиГ-31 в стратосфере
Быстрее пули: oопубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от нацистов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться