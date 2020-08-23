Протест в Кишиневе: здание правительства пикетировали 300 комбатантов

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. На центральной площади Кишинева в воскресенье утром собрались комбатанты. Манифестанты устроили пикет перед зданием кабинета министров.
В акции принимали участие порядка 300 человек, передает корреспондент Sputnik с места события. Протестующие требовали отставки правительства, президента и спикера парламента. Лишь иногда проскальзывали и социальные требования.
Здание правительства было оцеплено полицией. Движение транспорта по центральному проспекту не останавливалось, дороги не перекрывались
Среди протестующих были и фермеры, недовольные ситуацией в сельском хозяйстве.
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