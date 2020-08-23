Додон прокомментировал автопробег в честь 76-летия освобождения Молдавии

Глава государства считает, что подобные мероприятия способствуют сохранению памяти о тех, кто отдал жизни за мир и спокойствие в стране.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. В Молдове состоялся автопробег, посвященный 76-летию освобождения от фашистской оккупации.

Колонна машин, которую возглавляли ретроавтомобили, в том числе, времен Великой Отечественной войны, проехала от мемориала "Вечность" в Кишиневе до комплекса "Шерпенский плацдарм". Здесь состоялась официальная церемония возложения цветов к "Вечному огню" и братским могилам.

Автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдавии © Sputnik / Mihai Caraus.

Автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдавии © Sputnik / Mihai Caraus.

Автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдавии © Sputnik / Mihai Caraus. 1 / 3 © Sputnik / Mihai Caraus. Автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдавии

В мероприятии приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, секретарь Высшего совета безопасности, генерал Виктор Гайчук, посол России в республике Олег Васнецов и другие официальные лица и военнослужащие.

"Приветствовал участников автопробега "Бессмертного полка" из Кишинева в Шерпены по случаю 76-й годовщины освобождения Молдовы от фашистской оккупации. Поздравил всех с этой датой и отметил, что подобные события способствуют сохранению памяти о тех, кто отдал жизни за мир и спокойствие в нашей стране", - сообщил президент.

В автопробеге приняли участие порядка 200 автомобилей. Мероприятие организовано секретарем Высшего совета безопасности, советником президента Молдовы по национальной безопасности и обороне Виктором Гайчуком совместно с ретро-клубом автомобилистов. И под патронатом главы государства.

Освобождение Молдавии проходило в рамках Ясско-Кишиневской операции в период с 20 по 29 августа 1944 года. Эта наступательная операция началась с форсирования Днестра в районе села Шерпень. В ходе наступления была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдавия, а союзник Германии, Румыния, была выведена из войны.

Sputnik подготовил цикл видео "Помним август 1944", который посвящен 76-й годовщине Ясско-Кишиневской операции. Эта освободительная кампания стала одной из самых успешных в Великой Отечественной войне. Красная армия выбила войска вермахта из Молдавии и двинулась дальше на Балканы. Эти события предшествовали триумфальной Победе 1945 года.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше ветеранов, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни воины-победители... Давайте сохраним память о них, историю, факты для последующих поколений! Сохраним память об освобождении Молдовы!

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