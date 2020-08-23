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Автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдавии

Президент Молдовы рассказал о значимости Ясско-Кишиневской операции для Европы

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Тема:
Помним август 1944 (13)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200823/31403642/prezident-moldovy-rasskazal-o-znachimosti-iassko-chishinevskoy-operatsii-dlya-europe.html

Глава государства считает, что моральная ответственность нынешнего поколения – преклониться перед солдатами, которые принесли мир и свободу человечеству.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. То, что представляет собой Молдова сейчас, то, что представляет собой Европа в целом, обязано в том числе операции на Шерпенском плацдарме. Об этом заявил президент республики Игорь Додон в воскресенье.

По случаю отмечаемой в эти дни 76-й годовщины Ясско-Кишиневской операции глава государства вместе с послом России Олегом Васнецовым, депутатами парламента республики, ветеранами Великой Отечественной войны принял участие в памятной церемонии на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм".

"Благодаря Ясско-Кишиневской операции 20-29 августа 1944 года территория Молдовы была полностью освобождена. И то, что представляет собой наше государство сегодня, то, что представляет собой Европа в целом, обязано в том числе операции на Шерпенском плацдарме", - подчеркнул Додон.
  • Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм
    Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм
    © Sputnik / Mihai Caraus.
  • Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм
    Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм
    © Sputnik / Mihai Caraus.
  • Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм
    Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм
    © Sputnik / Mihai Caraus.
  • Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм
    Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм
    © Sputnik / Mihai Caraus.
  • Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм
    Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм
    © Sputnik / Mihai Caraus.
  • Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм
    Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм
    © Sputnik / Mihai Caraus.
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© Sputnik / Mihai Caraus.
Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм

Он отметил, что в освободительной борьбе и во время данной операции офицеры и генералы проявили беспрецедентный героизм и военное мастерство. Только в августе 1944 года около 20 тысяч солдат и офицеров второго и третьего фронтов Красной Армии были награждены орденами и медалями за проявленное мужество и отвагу.

Ясско-Кишиневская операция 20 августа
© Sputnik / Vadim Rusu
В августе 44-го: как освобождали Молдову от нацистов

"Чем дальше мы уходим от трагедии той войны, тем труднее нам полностью осознать исключительные человеческие качества, присущие каждому солдату и офицеру армии освободителей. Поэтому наша моральная ответственность – преклониться перед солдатами, завоевавшими нам свободу на молдавской земле", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что мемориальный комплекс в Шерпенах по праву стал памятником всему народу.

В честь 76-летия освобождения Молдавии состоялся масштабный автопробег>>>

"Убежден, что, невзирая на время, мемориальный комплекс останется одним из главных символов патриотического воспитания наших детей и внуков. Несказанно рад, что среди нас остались ветераны той страшной войны. Мы преклоняемся перед ними и павшими воинами, сражавшимися за эту землю. А сами мы должны твердыми действиями сохранить на века память о воинах-освободителях, об их героизме, мужестве и преданности Отечеству", - заключил Додон.

Мемориальный комплекс Шерпенский плацдарм
© Sputnik / Rodion Proca
Какие тайны скрывает Шерпенский плацдарм

Освобождение Молдавии проходило в рамках Ясско-Кишиневской операции в период с 20 по 29 августа 1944 года. Эта наступательная операция началась с форсирования Днестра в районе села Шерпень. В ходе наступления была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдавия, а союзник Германии, Румыния, была выведена из войны.

Sputnik подготовил цикл видео "Помним август 1944", который посвящен 76-й годовщине Ясско-Кишиневской операции. Эта освободительная кампания стала одной из самых успешных в Великой Отечественной войне. Красная армия выбила войска вермахта из Молдавии и двинулась дальше на Балканы. Эти события предшествовали триумфальной Победе 1945 года.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше ветеранов, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни воины-победители... Давайте сохраним память о них, историю, факты для последующих поколений! Сохраним память об освобождении Молдовы!

"Победа-75: летопись памяти и славы" - так называется наша мультимедийная платформа, посвященная героям-освободителям, событиям 1941-1944 гг. Здесь мы публикуем самые яркие факты и запоминающиеся истории, уникальные фото и видео, которые рассказывают об огненных годах войны, о яростных сражениях Великой Отечественной и о Великой Победе.

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Тема:
Помним август 1944 (13)

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