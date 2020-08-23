Протест комбатантов в Кишиневе: как это было - видео

Очередной антиправительственный протест комбатантов прошел на центральной площади Кишинева: что они требовали, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Воскресный протест участников боевых действий в ходе приднестровского конфликта завершился спустя два с лишним часа после начала. Комбатанты выдвинули те же требования, что озвучивали на предыдущих своих акциях. Манифестация прошла без каких-либо происшествий.

От проблем социальных к политике

Ветераны настаивают на том, чтобы ежемесячное пособие повысили до 3000 леев для родителей, которые потеряли детей на войне, для вдов и для детей-сирот. Кроме того, комбатанты требуют понизить им пенсионный возраст до 55 лет и предоставить пожизненное бесплатное медстрахование.

Любопытно, что парламент 16 июля утвердил решение о том, чтобы полис обязательного медицинского страхования станет бесплатным для ветеранов войн. Работающие ветераны получат статус застрахованного правительством. Депутаты пересмотрели и размер социальных выплат для участников Второй мировой войны, боевых действий в мирное время, инвалидов войны и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, увеличив пособие с 250 леев до 500 леев. На ежемесячное государственное пособие имеет право и жена/муж, состоявших в браке с лицом, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Однако требования социального характера, которые в воскресенье озвучивали протестующие, не стали основными. Упор и на этом протесте делался больше на политику. Традиционно говорили об отставке президента, спикера парламента и премьера.

Один из комбатантов выступал за то, чтобы на выборах президента обществом был выдвинут единый кандидат. И даже предложил, кто, по его мнению, заслуживает этого - композитор Евгений Дога, писатель Николай Дабижа или генерал Ион Косташ.

От объединения молдаван до унири

Если на площадь колонна комбатантов шла со словами: "Объединение молдаван", то к концу митинга стали звучать лозунги и пламенные речи в пользу слияния Молдовы и Румынии - унири.

Впрочем, даже среди протестующих нашлись и те, кто поспешил заметить, что подобные призывы лишние.

"Плациндный протест"

Еще она характерная особенность для протестов комбатантов - это то, что они всегда раздают участникам митинга плацинды. В этот раз тоже без бесплатной еды тоже не обошлось. Любопытно, что сразу после того, как "пирожки" раздали число манифестантов стало таять на глазах. Организаторы все надеялись, что люди подтянутся, но манифестантов становилось все меньше и меньше. Протест пришлось спешно сворачивать. В следующий раз комбатанты обещают собраться 27 августа - в День независимости Молдовы.

Не все ветераны поддерживают протесты

Ранее участник войны в Афганистане Виктор Цуркан опубликовал в социальных сетях текст декларации, которую подписали ряд ветеранских организаций Молдовы. Они заявили, что обсуждают эту акцию протеста.

"Сообщаем, что большинство ветеранов войны решительно осуждают эти действия, единственная цель которых - использовать ветеранов, а также других категорий граждан для продвижения определенных интересов соответствующими политическими силами", - сказано в тексте заявления.

По его словам, эту декларацию подписали Национальный союз ветеранов войны за независимость Республики Молдова, Союз ветеранов войны Афганистане в Молдове, Союз офицеров, Ассоциация ветеранов и пенсионеров Министерства внутренних дел страны, Общественное объединение Союз ветеранов "Святой Георгий Победоносец", Федерация ветеранов и резервистов силовых структура и Ассоциация ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов в республике.

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