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Медик показывает образцы мазка на COVID-19

Минздрав: в стране подтвердились 406 новых случаев COVID-19

© AFP 2020 / JACK GUEZ
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1789)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200823/31408497/minzdrav-v-strane-podtverdilis-406-novykh-sluchaev-COVID-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превышает 33 тысячи.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 406 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в воскресенье.

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Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 33 478.

За минувшие 24 часа проведены 1 438 теста, при этом повторно - 341.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 31 медработника: 10 врачей, 21 медсестеры.

В тяжелом состоянии находятся 575 пациента (из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1 323 человека - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 304 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 23 262 человек.
Зафиксированы еще пять летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 940.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1789)

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