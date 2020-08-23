Минздрав: в стране подтвердились 406 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 406 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в воскресенье.
Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 33 478.
За минувшие 24 часа проведены 1 438 теста, при этом повторно - 341.
Коронавирус выявлен, в том числе еще у 31 медработника: 10 врачей, 21 медсестеры.
В тяжелом состоянии находятся 575 пациента (из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1 323 человека - в состоянии средней степени тяжести.
Из больниц выписаны 304 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 23 262 человек.
Зафиксированы еще пять летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 940.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.
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