Правила въезда и выезда для граждан Молдовы из Израиля: что изменилось

Памятка для граждан Молдовы, которые собираются отправиться в Израиль или выехать из этого государства.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Власти Израиля приняли решение продлить до 1 октября запрет на въезд иностранцев в страну, в том числе и граждан Молдовы.

"Уважаемые граждане Республики Молдова. Израильские власти объявили, что запрет на въезд на территорию Израиля для иностранных граждан сохраняется до 1 октября 2020 года. В то же время, выезд иностранцев из этой страны через аэропорт "Бен-Гурион" разрешен", - отмечено в сообщении посольства Молдовы в Израиле на странице в Facebook.

При выезде из Израиля молдавские граждане должны:

заполнить бланк специальный бланк разрешения на посадку (он включает личные данные и декларация о состоянии здоровья) не более чем за 24 часа до вылета;

в случае отказа в посадке нужно обращаться в авиакомпанию;

представить в аэропорту "Бен-Гурион" посадочный талон и разрешение на посадку (цифровая и бумажная копия).

В здание аэропорта пускают лишь тех, у кого есть авиабилеты и подтверждение заполнения бланков на веб-сайте Министерства здравоохранения Израиля. На входе в терминал измеряют температуру тела. В доступе на территорию воздушной гавани отказывают тем, у кого есть следующие симптомы: повышенная температура тела, одышка, потеря чувства вкуса и обоняния.

Граждане Молдовы, которые намереваются прибыть в Израиль должны:

получить особое разрешение для въезда (если для этого есть доказанная причина. Со списком требований можно ознакомиться здесь) от консульского отдела посольства Израиля в Киеве (Consular4@kiev.mfa.gov.il, Consular5@kiev.mfa.gov.il);

заполнить бланк прошения на въезд в Израиль. Необходимо сообщить данные личного и медицинского характера;

предоставить в аэропорту "Бен-Гурион" подтверждение о заполнении указанного бланка (цифровая и бумажная копия).

иностранные граждане, получившие особое разрешение на въезд, вылетающие из государства, находящегося в "красной зоне", или пребывавшие в нем 14 дней (действительно в случае Республики Молдова), предшествовавших их вылету в Израиль, должны заполнить следующий бланк и находиться на карантине в течение 14 дней.

"В аэропорту, во время полета и на территории Израиля необходимо носить маску (с 6-летнего возраста и старше), соблюдать минимум двухметровую дистанцию между людьми и правила личной гигиены", - отмечено на сайте посольства Молдовы в Израиле.

С полным списком стран, входящих в "красную" и "зеленую" зоны, и соответствующими указаниями после их посещения можно ознакомиться здесь.

Дополнительную информацию граждане Молдовы могут получить в информационном центре Министерства здравоохранения Израиля:

из Израиля: *5400;

из-за границы: +972-8-6241-010;

по электронному адресу: Call.Habriut@moh.health.gov.il.

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