21:38 23 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
Игорь Додон

Додон рассказал, какие секреты намерен передать своим сыновьям

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
Получить короткую ссылку
63 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200823/31411445/dodon-rasskazal-kakie-sekrety-nameren-peredat-svoim-synovyam.html

Глава государства поделился, какие традиции ему передал его отец, и чему он планирует обучить своих детей.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что вместе с семьей он начал сбор урожая винограда в родном селе.

"Сегодня вместе с семьей начинаем сбор винограда сорта "Рислинг", который мы с сыновьями высадили в 2013 году в моем родном селе Садова. Несмотря на засуху, урожай выдался богатым. Мы сделаем из него, как и в прежние годы, качественное вино", - сообщил Додон.

Он рассказал, что намерен передать своим детям традицию виноделия, как ранее это сделал его отец. "Желаю всем здоровья! Берегите своих близких", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдавский виноград - нарасхват: почему он все больше пользуется спросом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм
Самые яркие фото с автопробега и церемонии в честь освобождения Молдавии
АрМИ-2020: как старотовал конкурс "Мастер-оружейник" — видео
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от нацистов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться