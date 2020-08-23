Додон рассказал, какие секреты намерен передать своим сыновьям

Глава государства поделился, какие традиции ему передал его отец, и чему он планирует обучить своих детей.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что вместе с семьей он начал сбор урожая винограда в родном селе.

"Сегодня вместе с семьей начинаем сбор винограда сорта "Рислинг", который мы с сыновьями высадили в 2013 году в моем родном селе Садова. Несмотря на засуху, урожай выдался богатым. Мы сделаем из него, как и в прежние годы, качественное вино", - сообщил Додон.

Он рассказал, что намерен передать своим детям традицию виноделия, как ранее это сделал его отец. "Желаю всем здоровья! Берегите своих близких", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova