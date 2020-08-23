Додон рассказал, какие секреты намерен передать своим сыновьям

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что вместе с семьей он начал сбор урожая винограда в родном селе.
"Сегодня вместе с семьей начинаем сбор винограда сорта "Рислинг", который мы с сыновьями высадили в 2013 году в моем родном селе Садова. Несмотря на засуху, урожай выдался богатым. Мы сделаем из него, как и в прежние годы, качественное вино", - сообщил Додон.
Он рассказал, что намерен передать своим детям традицию виноделия, как ранее это сделал его отец. "Желаю всем здоровья! Берегите своих близких", - написал Додон на своей странице в Facebook.
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