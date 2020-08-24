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Как Молдове прошли торжества в честь 76-летия освобождения от фашизма

Цветы к Вечному огню: в Кишиневе отмечают 76-летие освобождения Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Помним август 1944 (14)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200824/31413557/chisinau-vozlozhili-tsvety-k-vechnomu-ognyu-v-chest-76-letiya-osvobozhdeniya.html

В Молдове отмечают 76 лет со дня освобождения республики от фашистской оккупации. Именно в этот день в ходе Ясско-Кишиневской операции освободили МССР.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. На мемориале "Вечность" в Кишиневе утром 24 августа прошли торжественные мероприятия в честь 76-летия освобождения Молдовы от фашистов.

Автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдавии
© Sputnik / Mihai Caraus.
Президент Молдовы рассказал о значимости Ясско-Кишиневской операции для Европы

В церемонии возложения цветов к Вечному огню участвовали президент Молдовы Игорь Додон, премьер-министр Ион Кику, спикер парламента Зинаида Гречаная, депутаты парламента и послы иностранных государств.

Как отметил глава государства, советские войска 24 августа 1944 года успешно провели Ясско-Кишиневскую операцию и после трех лет фашистской оккупации освободили территорию Молдавской ССР. "В тот день сотни тысяч солдат и офицеров восстановили свободу Отечества", - отметил президент.

"Наш священный долг – каждый год вместе возвращаться к одной из самых славных страниц нашей истории и выражать бесконечную благодарность освободителям, ветеранам и солдатам, павшим в кровопролитной военной операции", - заявил Додон.

Президент отметил, что важно "всегда хранить память о самопожертвовании наших героев, которые ценой собственных жизней заплатили за освобождение нашей страны".

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Тема:
Помним август 1944 (14)

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