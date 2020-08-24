Кику: кабмин утвердит ряд поправок в законодательство для помощи аграриям

Премьер рассказал, что уже в эту среду в правительстве утвердят ряд мер, которые должны помочь молдавским аграриям в сложной ситуации.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Уже разработан пакет поправок в законодательство, касающихся развития сельского хозяйства. Данные изменения утвердят на этой неделе на заседании правительства. Такое заявление сделал премьер-министр Ион Кику в понедельник по итогам еженедельного заседания с президентом Молдовы Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной.

"Это проект закона, по которому накопленный НДС можно распределять для расчетов по налоговым выплатам, связанным с зарплатой, а также в счет выплаты земельного налога. Еще - это расширение программы субсидирования процентных ставок по кредитам для сельхозпроизводителей", - пояснил премьер.

По словам Кику, в указанный пакет мер войдет и введение моратория на налоговые проверки до 31 декабря.

"Еще одна мера - Торгово-промышленная палата сможет выдавать сертификаты о форс-мажоре. Документ позволит урегулировать отношения между предпринимателями в области сельского хозяйства и их поставщиками", - добавил глава правительства.

Премьер рассказал и о договоренностях с Международным валютным фондом. Как отметил Кику, молдавская сторона выполнила необходимые условия для получения займа, пояснив, что среди них не было требования о повышении каких-либо налогов в стране.

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"Проект по этому кредиту будет принят также в среду на заседании кабмина, затем документ сразу направят в парламент", - уточнил Кику.

В минувшие выходные, как подчеркнул Кику, Агентство по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства (AIPA) уже начало рассматривать запросы аграриев, которым затем выплатят компенсации за потери после засухи.

Массовые протесты молдавских аграриев начались в середине августа. Сначала они проходили в регионах страны, а затем фермеры перекочевали в столицу. За время митингов у них состоялось несколько раундов переговоров с представителями правительства. Премьер-министр Ион Кику выступил главным переговорщиком. В результате в конце прошлой недели сельхозпроизводители сообщили о прекращении протестов в Кишиневе, однако сообщили, что могут снова организовать митинги, если власти не решат их проблемы.

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