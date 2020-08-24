В Леовском районе восстановлен памятник героям Великой Отечественной войны

В селе Колибабовка Леовского района при поддержке посольства России в Молдове и местных властей открылся отреставрированный памятник на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. В Молдове отреставрировали еще один памятник героям Великой Отечественной войны – на этот раз в селе Колибабовка Леовского района. Торжественное событие состоялось 22 августа при поддержке посольства Российской Федерации в Молдове и представителей местной публичной администрации.

© Photo : Facebook / Посольство России в Республике Молдова Памятник героям Великой Отечественной войны в селе Колибабовка

В ходе восстановительных работ, проведенных организацией "Вече", был отремонтирован монумент "Скорбящей матери", а в граните были высечены имена похороненных в братской могиле героев. Кроме того, по решению местных властей в архитектурную композицию была включена плита с именами и фотографиями воинов-односельчан.

Значительный вклад внесли поисковый отряд "Август" и Русский историко-патриотический клуб, которые восстановили и уточнили списки погибших.

© Photo : Facebook / Посольство России в Республике Молдова Памятник героям Великой Отечественной войны в селе Колибабовка

В торжественной церемонии открытия, которая прошла при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, приняли участие представители местных властей, дипломаты посольства России, сотрудники аппарата Военного атташе, а также общественники и представители поисковых отрядов. За значительный вклад в сохранение исторической памяти молдавским активистам были вручены ведомственные награды Министерства обороны Российской Федерации.

Напомним, что в юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке МИД России, российских регионов, общественных организаций и фондов по всей территории Молдовы проводится реставрация 16 мемориалов.

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