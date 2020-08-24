Гречаная: поддержка ветеранов ВОВ - приоритет для руководства страны

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Не допустить попыток переписать историю и не ставить под сомнение подлинное значение Великой Победы - о важности сохранения исторической памяти спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная заявила в своем поздравительном послании по случаю 76-летия освобождения Молдовы от фашизма.

"Ясско-Кишиневская операция, которую военные историки считают одним из самых блестящих военных сражений Советской Армии во время Великой Отечественной войны, не только освободила наши земли от гитлеровцев, но и нанесла решающий удар по Вермахту на Балканском направлении, подготовив освобождение всего Европейского континента и Великую Победу в 1945 году", - отметила председатель законодательного форума.

"Нынешнее руководство страны считает своим приоритетом поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Наши усилия по социальной защите ветеранов последовательны и целенаправленны, поскольку их в живых остается все меньше. Мы спешим снова и снова поклониться им и выразить свое почтение и благодарность", - также заявила спикер.

В своем послании спикер также подчеркнула, что каждый год 24 августа на мемориальные комплексы "Шерпенский плацдарм" и "Вечность", к другим воинским захоронениям на территории республики приходят сотни граждан нашей страны, чтобы почтить память павших за мир. Гречаная выразила надежду, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и в этом году годовщина освобождения страны от фашизма не будет забыта ни в одной молдавской семье.

Председатель парламента подчеркнула также, что крайне важно сейчас сохранить "память о героическом подвиге освободителей и не допустить попыток переписать историю", не ставить под сомнение подлинное значение Великой Победы для истории нашей страны и мировой истории.

Молдова была освобождена от фашистской оккупации в рамках Ясско-Кишиневской операции, которая проходила с 20 по 29 августа 1944 года. Началась эта наступательная операция с форсирования Днестра в районе села Шерпены. В ходе наступления была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдавия, а союзник Германии, Румыния, была выведена из войны. 24 августа 1944 года войска 5-й ударной армии под командованием генерала Николая Берзарина освободили столицу Молдавской ССР Кишинев.

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