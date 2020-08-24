Гречаная: поддержка ветеранов ВОВ - приоритет для руководства страны

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Не допустить попыток переписать историю и не ставить под сомнение подлинное значение Великой Победы - о важности сохранения исторической памяти спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная заявила в своем поздравительном послании по случаю 76-летия освобождения Молдовы от фашизма.
"Ясско-Кишиневская операция, которую военные историки считают одним из самых блестящих военных сражений Советской Армии во время Великой Отечественной войны, не только освободила наши земли от гитлеровцев, но и нанесла решающий удар по Вермахту на Балканском направлении, подготовив освобождение всего Европейского континента и Великую Победу в 1945 году", - отметила председатель законодательного форума.
"Нынешнее руководство страны считает своим приоритетом поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Наши усилия по социальной защите ветеранов последовательны и целенаправленны, поскольку их в живых остается все меньше. Мы спешим снова и снова поклониться им и выразить свое почтение и благодарность", - также заявила спикер.
Молдова была освобождена от фашистской оккупации в рамках Ясско-Кишиневской операции, которая проходила с 20 по 29 августа 1944 года. Началась эта наступательная операция с форсирования Днестра в районе села Шерпены. В ходе наступления была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдавия, а союзник Германии, Румыния, была выведена из войны. 24 августа 1944 года войска 5-й ударной армии под командованием генерала Николая Берзарина освободили столицу Молдавской ССР Кишинев.
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