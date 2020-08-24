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Производство медицинских и бытовых защитных масок

На швейных предприятиях Приднестровья - вспышка заражения COVID-19

© Sputnik / Илья Тимин
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1797)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200824/31415626/na-shveynykh-predpriyatiyakh-pridnestrovya-vspyshka-zarazheniya-covid-19.html

Специалистами Санэпидемстанции в настоящее время ведется расследование, но предприятия продолжают работать.

ТИРАСПОЛЬ, 24 авг – Sputnik. За последнее время на двух швейных предприятиях Приднестровья выявили 25 фактов инфицирования COVID-19. В числе зараженных 15 работников тираспольской текстильной компании "Тиротекс" и 10 – дубоссарского филиала фирмы "Интерцентр Люкс".

"Деятельность цехов, в которых работали швеи с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", временно приостановлена. Проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия", - сообщили в МВД Приднестровья.

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© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Специалисты Санэпидемстанции сейчас ведут расследование. Тем не менее, предприятия продолжают работать с соблюдением повышенных мер безопасности.

В медицинских учреждениях региона на сегодняшний день находится 115 граждан с подозрением на COVID-19 (среди них 25 детей и подростков). Из числа людей, которые проходят лечение от коронавируса на территории Приднестровья, 14 несовершеннолетних.

Согласно данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, новый вирус чаще диагностируют у людей в возрасте от 50 до 59 лет (23,3%). Пациенты возрастной группы 60–69 лет составляют 19,7%. На эту категорию приходится самая высокая смертность (скончался 21 человек).

Всего с начала эпидемии в Приднестровье умерло 59 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. У всех наблюдались сопутствующие хронические заболевания.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1797)

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Теги:
швейная фабрика, швейные предприятия, Приднестровье


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