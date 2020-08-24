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Подготовка школ к открытию

Премьер рассказал, как будут работать школы и возможны ли новые ограничения

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1793)
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Sputnik Молдова
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Премьер-министр Молдовы констатировал, что ситуация с COVID-19 в стране не улучшается, и, если такое положение дел сохранится, то будут введены ограничения.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Если число заражений коронавирусом нового типа в Молдове продолжит расти, то в власти будут вынуждены вводить ограничения. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику после встречи с президентом Игорем Додоном и спикером Зинаидой Гречаной.

Кику отметил, что ситуация с пандемией в стране остается тревожной, особенно это было заметно по прошлой неделе, когда были зарегистрированы антирекорды по количеству новых случаев инфицирования.

"На прошлой неделе мы увидели значительный рост числа заболевших с начала пандемии. Объясняется это тем, что не все подчиняются установленным правилам. Если это продолжится, и количество случаев заражений увеличится, мы вновь придем с ограничениями", – подчеркнул глава правительства. 

Парламент Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Работа учебных заведений 

Премьер напомнил, что на прошлой неделе состоялось заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, на котором приняли важное решение об образовательном процессе в республике.

"Принято решение, что с 1 сентября в стране возобновится образовательный процесс на основе строгих правил, разработанных ранее. Школы и детские сады смогут открыться только после соблюдения всех инструкций. Но нет гарантий, что все эти заведения смогут открыться, если они будут не готовы", - отметил Кику.

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Как уточнил премьер, для возобновления деятельности образовательным учреждениям предстоит получить разрешение.

Помимо этого, в нынешнем году школьники начнут обучение без торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний. Запрещены даже мероприятия до 50 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1793)

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