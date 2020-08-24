Как молодым людям купить жилье на льготных условиях в Молдове

За весь период реализации государственной программы "Prima Casă" 4 802 человека приобрели собственные квартиры и дома.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. За весь период действия правительственной программы по помощи гражданам страны в приобретении жилья на льготных условиях коммерческие банки выдали кредитов на общую сумму в 2,4 миллиарда леев.

Благодаря государственной поддержке 3 320 молодых семей въехали в собственные дома и квартиры, а также 1 482 не состоящих в браке человека приобрели недвижимость. При этом, средний возраст получателей кредитов составил 31,2 года.

Компенсации от правительства в рамках программы "Prima Casă 2" (на общую сумму 6,2 миллиона леев) получили 685 человек, 1822 - через "Prima Casă 3" (11,6 миллиона леев), а 392 - "Prima Casă 4" (1,7 миллиона леев).

Средняя площадь приобретаемого жилья за весь период действия госпрограммы составила 60 квадратных метров, а средняя стоимость одной квартиры исчисляется 596 тысячами леев.

Больше всего квартир граждане предпочитают покупать в городах страны - 4 492 объекта недвижимости, в сельской местности приобрели 310 домов.

Участником государственной программы Prima Casă может стать гражданин Молдовы в возрасте от 18 до 50 лет, который официально трудоустроен в государственной или частной компании в стране и который располагает доходами из официальных источников. Доля первоначального собственного взноса составляет 5% от покупной цены жилья.

Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casă действует с весны 2018 года. Первоначально она была ориентирована на молодые семьи, которые мечтали о собственном жилье. После запуска Prima Casă-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться этими льготами, были включены бюджетники.

Prima Casă-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Под Prima Casă-4 попадают все официально трудоустроенные граждане вне зависимости от рода деятельности.

Средняя стоимость одного квадратного метра квартиры в молдавской столице по итогам июля 2020 года осталась на уровне предыдущего месяца - 506 евро. Таковы данные агентства недвижимости Lara.

Стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах на Ботанике достигла 604 евро, на Буюканах – 556 евро, в Центре – 638 евро, на Чеканах стоимость - 577 евро, а на Рышкановке – 590 евро.

Цены на квадратный метр двухкомнатных квартир на Ботанике - 565 евро, на Буюканах - 522, в Центре - 582, на Рышкановке - 534, а на Чеканах - 532 евро.

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