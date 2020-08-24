16:23 24 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD16.61
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.61
Поиск
Техника, привезенная для сноса Гаудеамуса

Чебан потребовал остановить снос кинотеатра "Гаудеамус": работы незаконны

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
Получить короткую ссылку
17710
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/18/31416387.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200824/31415976/cheban-potreboval-ostanovit-snos-kinoteatra-gaudeamus-raboty-nezakonny.html

События вокруг сноса здания бывшего кинотеатра "Гаудеамус" в столице получили продолжение буквально накануне вечером.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. "Незаконным действием" назвал примар (мэр) Кишинева Ион Чебан работы по сносу здания бывшего кинотеатра "Гаудеамус". 

В публикации на своей странице в социальной сети градоначальник отметил: "Мне сообщили, что вчера вечером в кинотеатр "Гаудеамус" привезли технику для продолжения сноса. <...> Повторяю, это незаконное действие, и я просил прекратить работы".

Чебан также сообщил, что отдал распоряжение ответственным лицам в мэрии изучить ситуацию и подготовить соответствующий отчет.

По словам градоначальника, он категорически против сноса, но в настоящее время "суд определяет, какими должны быть действия примэрии".

"Они (компания-подрядчик - ред.) говорят, что у них есть на это разрешение. Муниципалитет ранее приостановил действие этого разрешения", - также отметил Чебан.

Здание бывшего кинотеатра "Гаудеамус", который в советское время назывался "Имени 40 лет ВЛКСМ", начали сносить в начале июня 2018 года. По плану застройщика, на месте кинотеатра должен был вырасти многофункциональный центр с жилым домом и гостиничным комплексом. Разрешение на снос примэрия столицы выдала двумя годами ранее.

Процесс вызвал общественное возмущение, в результате чего 11 июня 2018 года Нистор Грозаву, занимавший тогда пост вице-мэра, подписал распоряжение о приостановке разрешения на снос.

Гаудеамус
© Sputnik / Яков Берлинер
Гаудеамус

Кинотеатр "Имени 40 лет ВЛКСМ" ("Гаудеамус") был построен в 50-е годы прошлого столетия. Его спроектировал архитектор Валентин Войцеховский. В конце 90-х — начале нулевых в здании размещался кишиневский театр имени Эжена Ионеско.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Вот, что было на месте кинотеатра "Гаудеамус" в Кишиневе


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Подготовка молдавских школ к первому сентября
Как молдавские школы готовятся к новому учебному году – фото
АрМИ-2020: как старотовал конкурс "Мастер-оружейник" — видео
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от нацистов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться