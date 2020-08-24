Чебан потребовал остановить снос кинотеатра "Гаудеамус": работы незаконны

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. "Незаконным действием" назвал примар (мэр) Кишинева Ион Чебан работы по сносу здания бывшего кинотеатра "Гаудеамус".

В публикации на своей странице в социальной сети градоначальник отметил: "Мне сообщили, что вчера вечером в кинотеатр "Гаудеамус" привезли технику для продолжения сноса. <...> Повторяю, это незаконное действие, и я просил прекратить работы".

Чебан также сообщил, что отдал распоряжение ответственным лицам в мэрии изучить ситуацию и подготовить соответствующий отчет.

По словам градоначальника, он категорически против сноса, но в настоящее время "суд определяет, какими должны быть действия примэрии".

"Они (компания-подрядчик - ред.) говорят, что у них есть на это разрешение. Муниципалитет ранее приостановил действие этого разрешения", - также отметил Чебан.

Здание бывшего кинотеатра "Гаудеамус", который в советское время назывался "Имени 40 лет ВЛКСМ", начали сносить в начале июня 2018 года. По плану застройщика, на месте кинотеатра должен был вырасти многофункциональный центр с жилым домом и гостиничным комплексом. Разрешение на снос примэрия столицы выдала двумя годами ранее.

Процесс вызвал общественное возмущение, в результате чего 11 июня 2018 года Нистор Грозаву, занимавший тогда пост вице-мэра, подписал распоряжение о приостановке разрешения на снос.

© Sputnik / Яков Берлинер Гаудеамус

Кинотеатр "Имени 40 лет ВЛКСМ" ("Гаудеамус") был построен в 50-е годы прошлого столетия. Его спроектировал архитектор Валентин Войцеховский. В конце 90-х — начале нулевых в здании размещался кишиневский театр имени Эжена Ионеско.

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