Число COVID-носителей растет: в Приднестровье проводят массовое тестирование

На заседании Оперативного штаба обсудили обеспеченность региона экспресс-тестами, необходимыми медикаментами и другие вопросы, связанные с распространением коронавируса нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 24 авг – Sputnik. В Приднестровье массово обследуются сотрудники образовательных учреждений. До сих пор проверяли коллективы готовящихся к открытию детских садов, уже функционируют 142 дошкольных учреждения. С понедельника приступили к поэтапному экспресс-тестированию преподавателей и сотрудников школ и иных учебных заведений.

"Призываю учителей, прошедших процедуру, ограничить до наступления учебного года круг общения и минимизировать контакты", - сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский на заседании Оперативного штаба.

До конца августа тестированием охватят и членов избирательных комиссий. Их больше 120 человек. Единый день голосования намечен на 29 ноября 2020 года, когда пройдут выборы в Законодательное собрание Приднестровья, в местные Советы народных депутатов, а также в Советы глав администраций сел (поселков).

Обеспеченность тестами и медикаментами

По данным Оперштаба, имеющихся в наличии экспресс-тестов хватит, чтобы охватить персонал школ, но для проверки сотрудников училищ, техникумов, вузов понадобятся дополнительные ресурсы. В ближайшие дни ожидается прибытие в регион очередной партии в 20 тысяч единиц.

"На сегодняшний день в наличие есть антикоронавирусные препараты для лечения до трех тысяч граждан. Запас должны пополнить, чтобы Минздрав был обеспечен лекарствами из расчета на 10 тысяч заразившихся", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Коронавирусные стационары расконсервируют

Учитывая растущее количество носителей вируса, принято решение о возобновлении работы коронавирусных стационаров в Тирасполе и Бендерах. Их расконсервируют к среде, 26 августа. Самых сложных больных будут направлять в Слободзейский госпиталь.

На Оперштабе отметили, что уровень инфицирования в пригранично расположенных населенных пунктах выше, чем в городах и селах, удаленных от границ, в которых COVID-ситуация с каждым днем все сложнее.

"Необходимо минимизировать количество необоснованных и неоправданных пересечений гражданами границы: выезд должен быть разрешен только в случаях крайней необходимости и с соблюдением гражданами всех карантинных требований", - подчеркнули в штабе.

Дисциплина среди медперсонала

Проверки медучреждений региона показали, что не везде и не всеми соблюдается масочный режим, не обеспечивается соблюдение социальной дистанции между посетителями учреждений сферы здравоохранения. В связи с этим есть случаи привлечения к административной ответственности главврачей.

На Оперштабе решили, что самая эффективная практика проверки в виде комиссионной ротации, когда сотрудники контролирующих органов приезжают с инспекцией в район, не находящийся в их ведении.

Если сравнивать недельные показатели, то заболеваемость в целом по региону выросла в 2,4 раза. В сутки регистрируется около трех десятков новых случаев. Связано это не только с увеличением числа заразившихся граждан, но и с большим охватом населения тестированием, считают в Оперштабе.

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