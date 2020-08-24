Стали известны результаты поступления в вузы Молдовы

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. После завершения первого этапа поступления в университеты Молдовы еще остались бюджетные места. Об этом заявил на брифинге в понедельник министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.
Подводя итоги поступления, он отметил, что на этапе лиценциата осталось больше свободных мест, нежели на мастерате.
"На уровне лиценциата в этом году было выделено 5 тысяч бюджетных мест по 169 специальностям. Их заполнили лишь на 84%, то есть поступил всего 4 201 студент. Остались доступными 789 мест", - пояснил Шаров.
Таким образом, план по поступлению выполнили следующие вузы: Государственный университет Молдовы, Государственный медицинский университет, Государственный университет в Комрате, Университет физической культуры и спорта, Военная академия имени Александру чел Бун, Государственный университет в Тараклии, Полицейская Академия "Штефан чел Маре" и Академия государственного управления.
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Как объяснил Шаров, вузы, где остались свободные места, объявили второй тур поступления. В каждом университете свои сроки.
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