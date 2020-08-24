Стали известны результаты поступления в вузы Молдовы

Во многих университетах страны остались свободные бюджетные места, как на лиценциат, так и на обучение на мастерате.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. После завершения первого этапа поступления в университеты Молдовы еще остались бюджетные места. Об этом заявил на брифинге в понедельник министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

Подводя итоги поступления, он отметил, что на этапе лиценциата осталось больше свободных мест, нежели на мастерате.

"На уровне лиценциата в этом году было выделено 5 тысяч бюджетных мест по 169 специальностям. Их заполнили лишь на 84%, то есть поступил всего 4 201 студент. Остались доступными 789 мест", - пояснил Шаров.

По словам главы Минобразования, на обучение на мастерате государство выделило 3100 мест, они заполнены на 97%, осталось лишь 84 свободных.

Таким образом, план по поступлению выполнили следующие вузы: Государственный университет Молдовы, Государственный медицинский университет, Государственный университет в Комрате, Университет физической культуры и спорта, Военная академия имени Александру чел Бун, Государственный университет в Тараклии, Полицейская Академия "Штефан чел Маре" и Академия государственного управления.

Хорошая новость для абитуриентов: поступить в вуз стало проще>>>

Как объяснил Шаров, вузы, где остались свободные места, объявили второй тур поступления. В каждом университете свои сроки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova