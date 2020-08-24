У вице-премьера по реинтеграции Молдовы обнаружили COVID-19

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. У вице-премьера по вопросам реинтеграции Кристины Лесник - положительный результат на коронавирус нового типа. Она проходит лечение дома.

"Госпожа Лесник следует лечению в соответствии с указаниями врачей, которые следят за развитием симптомов", - сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

По словам Лесник, коронавирус не выбирает, и каждый рискует им заразиться.

"Я еще раз призываю все население соблюдать правила эпидемиологической безопасности, чтобы защитить себя, свои семьи и не подвергать опасности окружающих", - сказала она.

Некоторые сотрудники Бюро вернулись в понедельник из ежегодного отпуска. А те, кто находился в возможном контакте с вице-премьером, должны будут пройти тестирование на COVID-19.

"Бюро продолжит выполнять все свои функции. Одним из наших приоритетов является обеспечение безопасного начала учебного года во всех образовательных учреждениях с преподаванием на латинице в Приднестровском регионе и в Зоне безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

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