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Студенты

Как будут учиться молдавские студенты: заявление министра образования

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200824/31417754/kak-budut-uchitsya-moldavskie-studenty-zayavlenie-ministra-prosvescheniya.html

Глава Минобразования Игорь Шаров раскрыл подробности обучения студентов в новом учебном году при пандемии.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Первые две недели нового учебного года молдавские студенты будут обучаться дистанционно. Об этом заявил в понедельник глава Министерства образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

По словам министра, такое решение принято в связи с неблагоприятной ситуацией с пандемией COVID-19 в стране. 

"Все лекции для студентов будут проходить в режиме онлайн. Однако студентов первого курса смогут проинструктировать в здании учебного заведения, но с соблюдением всех защитных мер", - отметил Шаров. 

Студенты на лекции
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Говоря о студентах старших курсов, он объяснил, что им рекомендуется проводить лекции и семинары дистанционно, но могут быть исключения в случае необходимости проведения лабораторных работ.

Шаров подчеркнул, что в таких случаях учащиеся могут прийти в здание университета, но в выходные дни вечером, чтобы снизить риск их пересечения с другими студентами и дидактическими кадрами.

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Что касается практики, министр объяснил, что ее рекомендуется проводить дважды в неделю, а те практически занятия, которые рассчитаны на сбор студентов в аудиториях вузов, лучше осуществлять комбинировано.

Также Шаров рассказал, что все учащиеся смогут заселиться в общежития уже в конце августа и вначале сентября.

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