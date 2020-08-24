Как в Кишиневе собираются свести к минимуму случаи отключения горячей воды

Городской глава рассказал о том, какие преобразования инфраструктуры теплосетей ожидаются в муниципии в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. В муниципии Кишинева приступили к модернизации инфраструктуры системы отопления и горячего водоснабжения. По словам главы города Иона Чебана, главная причина в принятии таких мер – это существенная изношенность труб.

"У предприятия "Termoelectrica" - серьезные потери в связи с тем, что большинство тепловых сетей изношены. В большинстве случаев это старые трубы образца 1974 года", - пояснил градоначальник в своем посте в соцсети.

Начиная с этого лета, стартовало несколько инвестиционных проектов, которые призваны повлиять на улучшение качества услуг по поставке тепла. Запланирован капитальный ремонт 10 участков тепловых труб общей протяженностью около 5 км. Работы начались 18 мая и завершатся в середине сентября.

К понедельнику завершены работы на половине из планируемых к модернизации участков. Сейчас ведется ремонт на улицах Алба-Юлия, Студенческая, Мештерул Маноле, Георге Асаки, Некулче. Объем инвестиций этого проекта составляет около 108 миллионов леев.

"На улице Албишоара не только укладывают асфальт, меняют уличное освещение и бордюры, но в рамках проекта, предусматривающего капитальный ремонт, были начаты работы по модернизации тепловых сетей в этой зоне", - заметил Чебан.

По его словам, всего будет заменено шесть участков первичной тепловой трубы общей протяженностью около 400 метров. Ориентировочная стоимость работ составляет более 21,4 млн. леев.

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