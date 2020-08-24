Трагедии COVID-19: без матери остались трое детей, в том числе новорожденный

Надежда обернулась трагедией. 38-летняя сотрудница полиции скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Совсем недавно женщина стала матерью в третий раз. Но за несколько дней до родов заразилась COVID-19.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась сотрудник Криулянской инспекции полиции. Наталье Кирилловой было 38 лет, она совсем недавно стала мамой третьего ребенка.

© Photo : Poliția Moldovei Natalia Chirilov a decedat din cauza complicațiilor provocate de COVID-19

По информации Генеральной инспекции полиции, 22 июля Наталья Кириллова была госпитализирована в один из роддомов Кишинева, через два дня у нее подтвердился положительный результат на COVID-19. Из-за осложнений женщина родила путем кесарева сечения.

"После более чем пяти недель борьбы за жизнь наша коллега сдалась, так и не сумев обнять своего новорожденного ребенка. Кроме того, без матери остались дети 10 и 13 лет. Прекрасный профессионал, человек большой души, примерная мать и жена, полностью преданная семье. Она оставила в наших сердцах и душах огромную пустоту, чувство скорби и сожаления", - отмечается в тексте соболезнований, которые выразили сотрудники полиции в связи с кончиной коллеги.

На прошлой неделе полную драматизма историю Натальи Кириловой рассказала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Роженицу четыре раза подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, однако вопреки всем трудностям на свет появился здоровый мальчик. Думбрэвяну уточняла, что врачи сделали практически невозможное, чтобы спасти недоношенного ребенка на 31 неделе беременности.

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